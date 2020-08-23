تعرف على حقيقة ارتفاع استهلاك البنزين في الصيف

تشهد بلادنا هذة الفترة ارتفاع شديد في درجات الحرارة وتتأثر السيارة بشدة من ارتفاع درجات الحرارة ووظائفها الحيوية ايضا خصوصا في مصل الصيف وبعض سائقي السيارات يرددون اقاويل تفيد بأن استهلاك السيارة للوقود يزيد في فصل الصيف.





أنه بالفعل يزداد استهلاك البنزين بفعل بالحرارة العالية، لأن الطقس الحار يزيد من كفاءة استهلاك السيارات للوقود . وفي هذا السياق سألنا خبراء السيارات حول ارتفاع استهلاك البنزين في فصل الصيف و درجات الحرارة العالية و اجابوا





و السبب في ارتفاع استهلاك الوقود في الصيف هو زيادة سرعة تسخين المحرك إلى الدرجة المطلوبة للعمل بكفاءة مما يحفزة علي الاستهلاك والحرق اعلي من الطبيعي.





وقال الخبراء أن الهواء الساخن يسبب معامل سحب ايروديناميكي أقل من الهواء البارد، ما يساعد على ارتفاع استهلاك الوقود في الصيف وهو امر طبيعي.





وتوجد اسباب اخري تتسبب في ارتفاع استهلاك الوقود في الصيف اهمها هو حاجة الركاب لفتح التكييف للتغلب علي درجات الحرارة العالية او علي الاقل فتح النوافذ لطرد الهواء الساخن وتجديد الهواء داخل المقصورة ما يزيد من الحمل علي المحرك ومن ثم يزداد استهلاك الوقود.