سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

يقع المستهلك المصري في حيرة من امره عند اتخاذ شراء سيارة جديدة في مصر لان هناك العديد من الماركات و الموديلات المطروحة امامة و هو يقف مكتوف الايدي لا يعرف ما هي افضل سيارة من ناحية افضل قيمة مقابل سعر .
وفي هذا السياق نطرح عليكم اليوم، سيارة زيرو جديدة في مصر تحت 250 الف جنية بـ 8 ايرباج و ليست صينية، و بها العديد من وسائل الامان، و هي السيارة بروتون بريفي proton preve .
proton
تأتي السيارة بروتون بريفي proton preve في مصر بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة 140 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 5 سرعات cvt .
وتأتي النسخة الجديدة من بروتون بريفي proton preve عالية التجهيزات في اصدار بريميم بتجهيزات عديدة منها تكييف أوتوماتيك ومثبت للسرعة وايرباج أمامي وجانبي شاشة 7 انش ولمسات جلدية في عجلة القيادة وغيرها من التجهيزات.
كما تأتي السيارة بروتون بريفي proton preve بالعديد من تجهيزات الامان ابرزها ثبات اليكتروني و عدد 8 ايرباج و ABS مما يجعلها تتفوق علي منافسيها من ناحية الامان في هذة الفئة .
سعر بروتون بريف 2020
تأتي النسخة الجديدة من بروتون بريفي proton preve بريميوم بسعر 275.000 جنيه مما يجعلها سيارة منافسة في فئتها في السوق المصري و توجد فئة اقل بسعر 245.000 جنية .