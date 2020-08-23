سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور





proton





تأتي السيارة بروتون بريفي proton preve في مصر بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة 140 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 5 سرعات cvt .









وتأتي النسخة الجديدة من بروتون بريفي proton preve عالية التجهيزات في اصدار بريميم بتجهيزات عديدة منها تكييف أوتوماتيك ومثبت للسرعة وايرباج أمامي وجانبي شاشة 7 انش ولمسات جلدية في عجلة القيادة وغيرها من التجهيزات.



