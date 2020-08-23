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سيارات

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:03 ص
بروتون بريفي proton
بروتون بريفي proton preve
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اشرف عطية
يقع المستهلك المصري في حيرة من امره عند اتخاذ شراء سيارة جديدة في مصر لان هناك العديد من الماركات و الموديلات المطروحة امامة و هو يقف مكتوف الايدي لا يعرف ما هي افضل سيارة من ناحية افضل قيمة مقابل سعر . 

وفي هذا السياق نطرح عليكم اليوم، سيارة زيرو جديدة في مصر تحت 250 الف جنية بـ 8 ايرباج و ليست صينية، و بها العديد من وسائل الامان، و هي السيارة بروتون بريفي proton preve


proton

تأتي السيارة بروتون بريفي proton preve  في مصر بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة 140 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 5 سرعات cvt .


وتأتي النسخة الجديدة من بروتون بريفي proton preve عالية التجهيزات في اصدار بريميم بتجهيزات عديدة منها تكييف أوتوماتيك ومثبت للسرعة وايرباج أمامي وجانبي شاشة 7 انش ولمسات جلدية في عجلة القيادة وغيرها من التجهيزات.

كما تأتي السيارة بروتون بريفي proton preve بالعديد من تجهيزات الامان ابرزها ثبات اليكتروني و عدد 8 ايرباج و ABS مما يجعلها تتفوق علي منافسيها من ناحية الامان في هذة الفئة . 

سعر بروتون بريف 2020 

تأتي النسخة الجديدة من بروتون بريفي proton preve بريميوم بسعر 275.000 جنيه مما يجعلها سيارة منافسة في فئتها في السوق المصري و توجد فئة اقل بسعر 245.000 جنية . 
سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور
سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور
سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور
سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور
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