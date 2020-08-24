تحت متابعة القيادة السياسية.. افتتاح مشروع مسار العائلة المقدسة أول أكتوبر.. المشروع يضم 25 نقطة في 8 محافظات بتكلفة 448 مليون جنيه.. والبابا تواضروس يعتمد الشعار الرسمي

مسار العائلة المقدسة:

توفير 53 مليون جنيه من وزارات السياحة والآثار والتنمية المحلية والمحافظات للمشروع

محافظة القاهرة تضع في المعادي ومصر القديمة 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط

وزارة السياحة:

تعد المخطط الاستثماري للمشروع

بدء الإعداد لبرامج الترويج لهذا المشروع القومي





يمتد مشروع مسار العائلة المقدسة إلى 8 محافظات عبارة عن 25 نقطة، بالتعاون مع أطراف متعددة أبرزها وزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة وأجهزة الأمن القومي والكنيسة المصرية والمحافظات المعنية، ويحظى المشروع باهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





وتقوم وزارة التنمية المحلية بمتابعة هذا الملف وتفقد ما تقوم به المحافظات المعنية في هذا الشأن وتنسيق جهود المحافظات في مراحل المشروع المختلفة مع الوزارات المعنية لضمان الالتزام المطلوب، وكذلك تكليف فريق عمل المشروع بالوزارة للقيام بزيارات ميدانية بمشاركة الجهات المعنية، وتتدخل لتسوية الخلافات بين المحافظات وأي من الوزارات أو الجهات المعنية بالمشروع.





وقامت المحافظات في الفترة الماضية بتوفير مبلغ 448 مليون جنيه لإقامة بعض المشروعات ومنها البنية التحتية وبعض الطرق والكبارى وأعمال التطوير للمناطق التى يمر بها المسار وتم توفير هذه المبالغ بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.





وتم توفير 53 مليون جنيه من المتطلبات المالية اللازمة للمشروع من وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.





وأكدت اللجنة المشرفة على المشروع، أهمية الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمناطق المحيطة بالمسارات فى جميع المحافظات خلال الأول من أكتوبر 2020 تمهيدًا لإقامة إحتفالية تليق بهذا المشروع القومى.





كما أشارت اللجنة إلى استمرار متابعة وزارة التنمية المحلية مع الجهات المعنية سرعة الانتهاء من إنشاء المرسى الجديد الذى سيقام بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بالمعادى.





وعن المشروعات التى تمت في المحافظات خاصة بمشروع مسار العائلة المقدسة، قامت محافظة القاهرة في المعادى ومصر القديمة بوضع 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص و إعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادي وإعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية للمنطقة بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص والقيام ببعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة، وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويلة إلي حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح ممر سياحى بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ، كما تم الإنتهاء من تقديم المقايسات الخاصة بالمرسى ونقاط الخدمة التي تخدم السائحين.





و قامت محافظة البحيرة برصف وتوسعة طريق الأنبا بيشوي ودير البراموس وبيت الوادى بتكلفة 24,8 مليون جنيه وزراعة 250 نخلة من أصل 1200 وجارى زراعة باقي العدد ، وتخصيص قطعة أرض لإقامة نقاط تأمين للسياح والوفود القادمة للمسار وإعادة تهيئة وإنارة الطريق الدائري بتكلفة 17,2 مليون جنيه وتحديد ثلاثة مخيمات كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث ، كما تم الموافقة علي بيع 10 أفدنة لإقامة أنشطة تجارية واستثمارية لخدمة الرحلات السياحية وتزويد الطريق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتي توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادى النطرون بطريق القاهرة الإسكندرية ، والانتهاء من تحديد موقع بديل للموقع الحالي للخيمة البانورامية المزمع إقامتها فى محيط الأديرة بالتوافق مع الكنيسة ومحافظة البحيرة .





بينما قامت محافظة المنيا بالإنتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالدير بمبلغ 2,5 مليون جنيه وذلك بعمل برجولات خشبية ولوحات إرشادية وشبكة كهرباء ومياه وتبليط الساحة الأمامية والخلفية للكنيسة الأثرية ورصف وإنارة مدخل الكنيسة من الطريق الصحراوي ، وتم الانتهاء من تنفيذ وطباعة كتيبات سياحية دعائية عن المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة بهدف تنشيط السياحة وجارى إقامة نقاط للتأمين وترميم الكنيسة الأثرية تحت إشراف وزارة الآثار ، كما تم عمل دراسة الأثر البيئى لمشروع إنشاء غابات شجرية بالمنطقة





وفى محافظة أسيوط من أهم الأعمال التي قامت بها ، تم رصف وتهيئة طريق أسيوط - الغنايم والذى يمر على دير العذراء درنكة بتكلفة 23 مليون جنيه وتشجير الطريق الرئيسي المؤدى إلى الدير و توسعة بعض الطرق بجوار ترعة القوصية بتكلفة 55 مليون جنيه وتجديد السور الخارجى للدير وإقامة 3 بوابات وتركيب 400 كشاف على طريق أسيوط- الغنايم واستبدال الأعمدة المتهالكة والانتهاء من أعمال الصرف الصحى على الطريق المؤدى للدير .





اما محافظة كفر الشيخ قامت ببعض الترميمات لمبنى الكنيسة بتكلفة مليون جنيه و أعمال التجميل بالشارع الرئيسي بين ميداني الجامعة والمحطة وإحلال وتجديد ميدان المحطة الرئيسي المؤدى ورصف الطرق وإنارتها وزراعة بعض الأشجار في الشوارع المؤدية للكنيسة .





ومن جهة اخرى، أقر قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشعار الرسمي الذي سيستخدم في لافتات مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر" ومطبوعاته، حيث اعتمد الشعار بنسختيه: شعار ذات اللون الواحد والخاص باللافتات المرورية وأساليب الطباعة منخفضة التكاليف وماكينات التصوير وتقنيات الحفر المختلفة، والآخر هو شعار ذات اللونين والذي سيتم استخدامه في باقي التطبيقات مثل: الطباعة الملونة بجميع أنواعها، ومواقع التواصل الاجتماعي، وجميع الاستخدامات الرقمية وعلى الإنترنت.





واكد اللواء محمود شعراوى أنه تم الاتفاق على جميع بنود المسار فى المحافظات 8 المعنية وتقديم الدعم المادي المطلوب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة التنسيق الحضاري بالقاهرة على جميع المفردات الفنية من لافتات وشعارات وأسلوب تطويرها بما يحقق وحدة التنسيق والتطوير بشكل يتفق مع الأهداف الدينية والسياحية والتراثية لهذا المشروع الهام.





وتقوم وزارة السياحة والآثار بإعداد المخطط الاستثماري للمشروع وبدء الإعداد لبرامج الترويج لهذا المشروع القومي الذي يحظى بتوجيه ودعم من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، مشددًا على حرص رئيس الجمهورية على افتتاح مسار العائلة المقدسة بصورة تليق باسم مصر وبحضور دولي رفيع المستوى وشخصيات دينية وثقافية وسياسية كبرى.



