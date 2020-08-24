لطلاب المرحلتين الأولى والثانية .. تعرف على أماكن معامل تنسيق 2020 بجامعة حلوان

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تجهيز معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتحويلها لمعامل لتنسيق طلاب الثانوية العامة بكافة المراحل وإمدادها بالمبرمجين، والتقنين لمساعدة الطلاب فى كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة .









وأعلنت جامعة حلوان عن تجهيز 6 معامل تابعة لها لاستقبال الطلاب وهى :





- المعمل المركزى بالجامعة بجانب المكتبة المركزية بمنطقة عين حلوان .





- معمل بكلية الهندسة بالمطرية .





- معمل كلية الهندسة بحلوان بالقرب من محطة مترو حلوان.





- معمل في كلية التربية الرياضية بنين بمنطقة فيصل بالجيزة .





- معمل بكلية التربية الموسيقية بمجمع الفنون بالزمالك .





- معمل بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.





ونوهت جامعة حلوان ووزارة التعليم العالى، إلى أنه على طلاب الثانوية العامة الراغبين بكتابة رغباتهم داخل معامل التنسيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا من حيث الالتزام بالتباعد والمسافات الآمنة، ومنع التزاحم والالتزام بارتداء الكمامات وحمل المطهرات، للحفاظ على سلامتهم .









وبالنسبة لمواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات :





- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة





- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.







