AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرعب يعود لإسبانيا.. أكثر من 2000 إصابة بيوم واحد.. وتحرك عاجل للحكومة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:48 م
تجمعات في إسبانيا
تجمعات في إسبانيا
Advertisements
محمد علي
قفزة كبيرة حدثت اليوم في أعداد المصابين في إسبانيا بعد أسابيع من التراجع، في منحى سلبي يدفع الحكومة للعودة لتشديد الإجراءات الاحترازية، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.  

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 2060 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 2060 ليصل إلى 405436، في تراجع نسبي لمستوى الحالات الجديدة مقارنة مع الأيام الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 3 حالات، وتم بالتالي تسجيل 96 متوفيا خلال الأيام الـ7 الأخيرة، بينما وصلت الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في إسبانيا حتى الآن إلى مستوى 28872.


قررت بعض المناطق السبعة عشر في إسبانيا تشديد إجراءات السلامة في أراضيها مع استمرار ارتفاع عدد حالات Covid-19.

في مدريد، طلب وزير العدل في حكومة مدريد الإقليمية ، إنريكي لوبيز ، من المواطنين يوم الاثنين "تجنب التجمعات غير الضرورية"، وقال إن "الأمر لا يتعلق بالعودة إلى الحبس والتوقف الذي يقيد النشاط الاقتصادي إلى حد إلغائه ، بل يتعلق الأمر بتجنب التفاعل الاجتماعي غير الضروري قدر الإمكان".

وبكاتالونيا، قال رئيس كتالونيا كيم تورا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين إن "الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة". 
وأعلن أن كاتالونيا تحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص ، باعتبار أن "70٪ من العدوى تحدث خلال التجمعات". 


وأضاف أن المنطقة ستجري 500.000 اختبار PCR في المدارس والمدارس الثانوية اعتبارًا من سبتمبر وسيتم تقليص عدد الصفوف إلى 20 تلميذًا لكل فصل.

و حظرت حكومة منطقة مورسيا التجمع لأكثر من 6 أشخاص في كل من الأماكن الخاصة والعامة ، حسبما أعلن وزير الصحة في المنطقة ، مانويل فيليجاس ، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين. 


وتوفي ما مجموعه 28872 شخصًا بسبب فيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وطمأن مدير مركز الطوارئ الصحية ، فرناندو سيمون  الناس  في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين ،  وقال إنه على الرغم من أن عدد الحالات آخذ في الازدياد ، إلا أن سعة المستشفيات في البلاد زادت و"تبلغ 5.1٪". 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق كتالونيا الإسبانية لزيادة إصابات كورونا.. تفاصيل

إسبانيا.. فيروس كورونا يعاود الظهور من جديد

كورونا يضرب إسبانيا بقوة.. تسجيل أكبر عدد إصابات ب Covid-19 منذ 8 مايو

شبح كورونا يظهر من جديد.. إسبانيا تغلق الملاهى الليلية مجددًا

كورونا يثير الرعب مجددا في أوروبا.. تخوفات من موجة ثانية ودعوات باليقظة والحذر

ترشيحاتنا

الإمارات توجه صفعة قوية لـ تركيا

متزعلوش.. رسالة من كامل الوزير للصعايدة.. وطلب من أحمد موسى واستجابة فورية

اشتر ولا تبيع.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة مهمة للمواطنين.. فيديو

الصقر يحرج أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

ببنطلون مقطع.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

أخبار الرياضة| شوبير يتوقع انتقال لاعب الأهلي للزمالك.. وليد سليمان: لم أعتذر لـ عبد الشافي .. وثورة في بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة مثيرة

أسعار السيارة سكودا اوكتافيا 2020

ببنطلون مقطع.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال