الرعب يعود لإسبانيا.. أكثر من 2000 إصابة بيوم واحد.. وتحرك عاجل للحكومة

قفزة كبيرة حدثت اليوم في أعداد المصابين في إسبانيا بعد أسابيع من التراجع، في منحى سلبي يدفع الحكومة للعودة لتشديد الإجراءات الاحترازية، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.





أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 2060 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 2060 ليصل إلى 405436، في تراجع نسبي لمستوى الحالات الجديدة مقارنة مع الأيام الأخيرة.





وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 3 حالات، وتم بالتالي تسجيل 96 متوفيا خلال الأيام الـ7 الأخيرة، بينما وصلت الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في إسبانيا حتى الآن إلى مستوى 28872.









قررت بعض المناطق السبعة عشر في إسبانيا تشديد إجراءات السلامة في أراضيها مع استمرار ارتفاع عدد حالات Covid-19.





في مدريد، طلب وزير العدل في حكومة مدريد الإقليمية ، إنريكي لوبيز ، من المواطنين يوم الاثنين "تجنب التجمعات غير الضرورية"، وقال إن "الأمر لا يتعلق بالعودة إلى الحبس والتوقف الذي يقيد النشاط الاقتصادي إلى حد إلغائه ، بل يتعلق الأمر بتجنب التفاعل الاجتماعي غير الضروري قدر الإمكان".





وبكاتالونيا، قال رئيس كتالونيا كيم تورا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين إن "الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة".

وأعلن أن كاتالونيا تحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص ، باعتبار أن "70٪ من العدوى تحدث خلال التجمعات".









وأضاف أن المنطقة ستجري 500.000 اختبار PCR في المدارس والمدارس الثانوية اعتبارًا من سبتمبر وسيتم تقليص عدد الصفوف إلى 20 تلميذًا لكل فصل.





و حظرت حكومة منطقة مورسيا التجمع لأكثر من 6 أشخاص في كل من الأماكن الخاصة والعامة ، حسبما أعلن وزير الصحة في المنطقة ، مانويل فيليجاس ، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.









وتوفي ما مجموعه 28872 شخصًا بسبب فيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.





وطمأن مدير مركز الطوارئ الصحية ، فرناندو سيمون الناس في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين ، وقال إنه على الرغم من أن عدد الحالات آخذ في الازدياد ، إلا أن سعة المستشفيات في البلاد زادت و"تبلغ 5.1٪".







