الجزائر.. تبون يحدد 1 فبراير موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

أصدرت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين بيانا قالت فيه إن الرئيس عبد المجيد تبون حدد 1 نوفمبر المقبل موعدا للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور.





ووبحسب وكالة الانباء الجزائرية "وأج"، قال البيان إن المجيد تبون استقبل اليوم الإثنين رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقررة بدءا من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.



