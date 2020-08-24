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أخبار العالم

الجزائر.. تبون يحدد 1 فبراير موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين بيانا قالت فيه إن الرئيس عبد المجيد تبون حدد 1 نوفمبر المقبل موعدا للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور.

ووبحسب وكالة الانباء الجزائرية "وأج"، قال البيان إن المجيد تبون استقبل اليوم الإثنين رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقررة بدءا من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وأضاف:"وفي ضوء مشاورات رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور".
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