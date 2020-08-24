اكتشف أعراض التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي هو مرض التهاب الأمعاء الذي يتسبب في احمرار وانتفاخ القولون (الأمعاء الغليظة)، و يمكن أن يستمر الاحمرار والتورم لبضعة أسابيع أو عدة أشهر.





ووفقا لما أورده موقع " familydoctor " فإن التهاب القولون التقرحي دائمًا يصيب الجزء الأخير من القولون (المستقيم)، ويمكن أن يرتفع في القولون، حتى تصل إلى القولون كله وقد تظهر الأعراض وتختفي لمدة تصل إلى عام، وتسمى هذه التكرارات بثورات.





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وتختلف أعراض التهاب القولون التقرحي من شخص لآخر حيث تعتمد الأعراض على مدى خطورة الحالة ومدى تأثر الأمعاء الغليظة، وتشمل الأعراض مايلى:





ألم في المستقيم أو نزيف

حركات الأمعاء الدقيقة المتكررة

الشعور بالحاجة الملحة للتبرز

إسهال

دم في البراز

تقلصات وألم في البطن

شعور قوي بأنك بحاجة إلى حركة الأمعاء ، ولكنك غير قادر على القيام بذلك (يسمى الزحير)

ألم في الجانب الأيسر من البطن

إعياء

فقدان الوزن غير المقصود



