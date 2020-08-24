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أخبار البلد

نائب وزير الخارجية يطلع السفراء الأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:36 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الإثنين، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة لاطلاعهم على آخر مستجدات مسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وأكد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، حرص مصر على التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضةبما يحفظ حقوقها ومصالحها المائية ويراعى مصالح الدول الثلاث.

وصرح السفير حمدي سند لوزا عقب الاجتماع بأنه أوضح للسفراء أن اهتمام مصر بإحاطة السفراء الأوروبيين بتطورات المفاوضات ينبع من حرصها على إطلاع المجتمع الدولي على آخر مستجدات التفاوض حول هذا الملف الحيوي، وكذلك من منطلق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الاتحاد الأوروبي بأطراف التفاوض الثلاثة.
نائب وزير الخارجية يطلع السفراء الأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة
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