نائب وزير الخارجية يطلع السفراء الأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الإثنين، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة لاطلاعهم على آخر مستجدات مسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.





وأكد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، حرص مصر على التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضةبما يحفظ حقوقها ومصالحها المائية ويراعى مصالح الدول الثلاث.



