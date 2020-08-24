القيعي لـ سيف زاهر: نفذت خطتك على الأهلي باقتدار.. ولن تستطيع إفشال الخطيب

استنكر المهندس عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة النادى الأهلى ما يفعله الإعلامي سيف زاهر من تغيير مواقف له قبل مباراة القمة 120 التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.







وقال القيعى خلال برنامجه ملك وكتابة على قناة الأهلي، إن هجوم سيف زاهر علي الأهلي ليس بسبب الهزيمة من الزمالك بل هو انقضاض على مجلس الإدارة رغبة في إظهار محمود الخطيب رئيس النادي على أنه فشل فى إدارة النادي.





ووجه القيعي رسالة إلى سيف زاهر قائلا: "نفذت خطتك على الأهلي باقتدار لكنها للأسف لن تؤتي ثمارها ولن تنجح فى إفشال الخطيب أو مجلس إدارة الأهلي" .





وأشار القيعي إلى أن سيف زاهر قام بتعظيم مجلس إدارة الخطيب ثم عاد ليهاجمه بطريقة غريبة بعد مرور 48 ساعة فقط من الاشادة به فما السبب لهذا الانتقاد.