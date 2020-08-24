صفقة التطبيع في خطر.. لماذا ألغت الإمارات الاجتماع الثلاثي مع أمريكا وإسرائيل

الإمارات ألغت اجتماعا ثلاثيا مع إسرائيل والولايات المتحدة الأسبوع الماضي ردا على معارضة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو العلنية لصفقة بيع واشنطن مقاتلات من طراز "إف 35" إلى أبوظبي. ذكرت موقع "والا" العبري اليوم الاثنين، أنألغت اجتماعا ثلاثيا معوالولايات المتحدة الأسبوع الماضي ردا على معارضة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو العلنية لصفقة بيع واشنطن مقاتلات من طراز "إف 35" إلى أبوظبي.









وقال الموقع في تقرير يوم الإثنين إنه كان من المقرر عقد اجتماع في نيويورك لمبعوثي الدول الثلاث للأمم المتحدة للاحتفال بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة.

















وأضاف أن الكيان الصهيوني يخشى من أن السماح للإمارات بالحصول على مقاتلات الشبح المتطورة للغاية سيؤثر على تفوقها العسكري في المنطقة، وهو ما تعهدت الولايات المتحدة بدعمه والحفاظ عليه.









وردًا على نتنياهو، قرر المسؤولون الإماراتيون إرسال رسالة إلى نتنياهو ونقل "خيبة أملهم" بإلغاء مشاركتهم، بحسب ما أورده"والا" نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة.









وذكر التقرير أن الدولة الخليجية ستؤجل أيضا اجتماعات أخرى رفيعة المستوى مع إسرائيل حتى يتم توضيح موقف نتنياهو.









وعلق الموقع قائلا إنه إذا كان هذا صحيحًا ، فإنه "سيحد من الآمال الطائشة في صداقة مفتوحة مزدهرة بين إسرائيل والإمارات، وهي الدولة العربية الثالثة فقط في المنطقة التي توافق على تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية".









ونفى رئيس الوزراء أن تكون صفقة بيع مقاتلة F-35 جزءًا من اتفاقية التطبيع. أقر كبار المسؤولين الأمريكيين بأنهم يجرون محادثات مع أبو ظبي بشأن صفقة أسلحة وأن الصفقة الإسرائيلية الإماراتية تجعل مثل هذا البيع أكثر احتمالا.









ومع ذلك ، أكدت كل من واشنطن وأبو ظبي أن مفاوضاتهما بدأت قبل وقت طويل من بدء جهود التطبيع.









وبغض النظر عن ذلك، كان لدى المسؤولين في الإمارات المعنيين بالمسألة انطباع بأن نتنياهو سيتجنب التحدث علنًا ضد الصفقة، بغض النظر عما إذا كان يعارضها بشكل خاص ، حسبما أفاد موقع والا.









كانت أبو ظبي مستاءة أيضًا من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ليس على علم بالصفقة وأنه سيتصرف لمعارضتها، من خلال إثارة القضية مع أعضاء الكونجرس.









والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نتنياهو في وقت سابق يوم الإثنين وأكد أن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، بينما بدا وكأنه يشير إلى صفقة وشيكة لمقاتلات F-35.









وقال بومبيو في بيان للصحافة ألقاه إلى جانب نتنياهو:"لدى الولايات المتحدة مطلب قانوني فيما يتعلق بالتفوق العسكري النوعي، وسنواصل احترام ذلك".









وأضاف: 'لدينا علاقة أمنية مع الإمارات العربية المتحدة تمتد لأكثر من 20 عامًا، حيث قدمنا ​​لهم المساعدة الفنية والعسكرية وسنواصل الآن مراجعة هذه العملية".



