إعلان الحظر التام في غزة بعد إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا

أعلن رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا من غير المحجورين لـ 4 أفراد من عائلة واحدة في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة.





وأضاف معروف أن تقرر فرض حظر تجول تام على جميع محافظات قطاع غزة بما يشمل تعليق العمل وعدم الدوام في كافة المرافق لمدة 48 ساعة بدء من هذه الليلة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الإصابات بكورونا هي لسيدة من قطاع غزة كانت في إحدى مستشفيات القدس المحتلة، وتبين إصابتها مع عدد من أفراد عائلتها بمخيم المغازي ويجري الآن حصر المخالطين ومتابعة الخارطة الوبائية.





واضاف معروف أن كافة الجهات الحكومية بقطاع غزة وفي مقدمتها وزارتي الصحة والداخلية بذلت جهودا مضنية على مدى الشهور السبعة الماضية في مواجهة جائحة كورونا ونجحت هذه الجهود في تجنيب القطاع وأهله شر هذا الوباء طوال تلك الفترة، رغم الإنتشار الواسع في أعداد المصابين عالميا وازدياده في النطاق الجغرافي المحيط بنا".





وتابع: "بالرغم من كافة الإجراءات التي جرى اتخاذها إلا أننا كنا دائما نحذر من إمكانية الوصول إلى سيناريو دخول الفيروس للقطاع وتسجيل حالات إصابة بين المواطنين، هذا السيناريو كان ماثلا أمامنا على الدوام ومستحضرا ضمن خطتنا في مواجهة الجانحة".





واستطرد: "هذا السيناريو أصبح اليوم واقعا، فبعد شهور من معركتنا المتواصلة مع هذا الفيروس يوسفنا أن نعلن عن تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل قطاع غزة من غير المحجورین لأربعة أفراد من عائلة واحدة. الأمر الذي يحتم علينا جميعا العمل بكافة إجراءات السلامة الشخصية التي كنا نعممها طوال الشهور الماضية وعدم التهاون في الالتزام بها".