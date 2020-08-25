موجز السوشيال: رضوى الشربيني: لا عزاء لأحد .. عصام الحضرى يهنئ ابنته على الخطوبة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:احتفل كريم بنزيما نجم نادى ريال مدريد الإسبانى بعيد ميلاد والدته الـ 63 ونشر صورة له معها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وعلق كريم بنزيما على الصورة قائلا "Love You Maman ".نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".هنأ عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا، ابنته شاهنده على خطوبتها ونشر صورة لها مع خطيبها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وظهر رمضان داخل سيارته و حولة مجموعة من الاطفال يصرخون بصوت عالى ويقولوا " نمبر وان الاصلى ... يامحمد يا رمضان " .