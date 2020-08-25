موجز السوشيال: رضوى الشربيني: لا عزاء لأحد .. عصام الحضرى يهنئ ابنته على الخطوبة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
كريم بنزيما يحتفل بعيد ميلاد والدته الـ 63 .. شاهد
احتفل كريم بنزيما نجم نادى ريال مدريد الإسبانى بعيد ميلاد والدته الـ 63 ونشر صورة له معها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وعلق كريم بنزيما على الصورة قائلا "Love You Maman ".
بعد قرار النائب العام.. رضوى الشربيني: لا عزاء لأحد
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
نشر صورة لها مع خطيبها .. عصام الحضرى يهنئ ابنته شاهنده على خطوبتها
هنأ عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا، ابنته شاهنده على خطوبتها ونشر صورة لها مع خطيبها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
الأطفال يتجمعون حول سيارة محمد رمضان ويصرخون نمبر وان الأصلى.. فيديو
نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وظهر رمضان داخل سيارته و حولة مجموعة من الاطفال يصرخون بصوت عالى ويقولوا " نمبر وان الاصلى ... يامحمد يا رمضان " .
كريم بنزيما يحتفل بعيد ميلاد والدته الـ 63 .. شاهد
احتفل كريم بنزيما نجم نادى ريال مدريد الإسبانى بعيد ميلاد والدته الـ 63 ونشر صورة له معها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وعلق كريم بنزيما على الصورة قائلا "Love You Maman ".
بعد قرار النائب العام.. رضوى الشربيني: لا عزاء لأحد
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
نشر صورة لها مع خطيبها .. عصام الحضرى يهنئ ابنته شاهنده على خطوبتها
هنأ عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا، ابنته شاهنده على خطوبتها ونشر صورة لها مع خطيبها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
الأطفال يتجمعون حول سيارة محمد رمضان ويصرخون نمبر وان الأصلى.. فيديو
نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وظهر رمضان داخل سيارته و حولة مجموعة من الاطفال يصرخون بصوت عالى ويقولوا " نمبر وان الاصلى ... يامحمد يا رمضان " .