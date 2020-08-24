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رياضة

كريم بنزيما يحتفل بعيد ميلاد والدته الـ 63 .. شاهد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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سيد احمد
احتفل كريم بنزيما نجم نادى ريال مدريد الإسبانى بعيد ميلاد والدته  الـ 63 ونشر صورة له معها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق كريم بنزيما على الصورة قائلا " Love You Maman ". 

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ويذكر أنه يقترب أحد نجوم نادي ريال مدريد من الرحيل عن صفوف فريقه، الصيف الحالي، في ظل اهتمام قوي من باريس سان جيرمان وتشيلسي، بحسب ما كشف عنه تقرير صحفي.

النادي المدريدي عاش تحت قيادة المدير الفني زيدان أيامًا رائعة أغلب فترات الموسم الرياضي الماضي، بعد التتويج بالليجا، لكن في الوقت نفسه، يعاني عدد كبير من اللاعبين من عدم المشاركة بصفة منتظمة، بل يجلس بعضهم أوقاتًا طويلة على مقاعد البدلاء دون الحصول على أي فرصة، خاصة أن المدرب الفرنسي يعتمد على عدد محدد فقط من نجوم الصف الأول.

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Love You Maman❤️

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