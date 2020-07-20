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رياضة

كريم بنزيما يتصدر تويتر بعد إلغاء جائزة البالون دور هذا العام

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر اللاعب الفرنسي ذي الأصول المغربية كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد الإسباني، موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وثار غضب جميع مشجعي فريق ريال مدريد الاسباني بعد إعلان مجلة فرانس فوتبول عن إلغاء جائزة البالون دور التي تقدمها كل عام لأفضل لاعب في العالم، حيث رأى مشجعو ريال مدريد أنه من الظلم ألا يحصل عليها مهاجم الفريق كريم بنزيما بعد الأداء الرائع الذي قد قدمه اللاعب هذا الموسم مع الفريق بعد إحرازه ل21 هدفا، ومساهمته الكبيرة في إحراز لقب الليجا الإسبانية للفريق.


وجاءت تعليقات رواد تويتر كالآتي:

إلغاء جائزة الكرة الذهبية فيه ظلم كبير لهذا الأسطورة 

اقسم بعزة الله لو ان ميسي حقق الدوري ان تستمر الجائزة ليتم ترشيحه ..

دع الجوائز لهم ، فقد فزت بقلوب محبيك يا اعظم مهاجم في اوروبا

خشية ان يفوز بها كريم بنزيما،قامو بإلغاء الكرة الذهبية لهذه السنة!

وكان قد أنهى نادي ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني، بالتعادل مع ليجانيس بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الليجا.

وتوج نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بعد فوزه على فياريال بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.
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