ميدو: مرتضى منصور أحدث خللا داخل الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك نجح بالفعل في تشتيت ذهن الأهلي، وإحداث خلل داخل القلعة الحمراء.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "مرتضي منصور نجح في إجبار الأهلي على تغيير سياساته والرد على بيانه، مرتضي "هيتجنن" لكي يعرف كيف أفهمه بتلك الطريقة.. مرتضي نجح كثيرًا في إحداث خلل في صفوف الأهلي".





أضاف: "وليد سليمان لم يتعمَّد إيذاء محمد عبد الشافي علي الرغم من سوابقه الماضية، وأختلف مع المستشار مرتضي منصور في تقديم تلك الشكوي".





وختم حديثه قائلا:" الحكم الدولي الإنجليزي "ديرموت جالاجار" أكَّد أن وليد سليمان لم يتعمَّد إيذاء محمد عبد الشافي بأي شكل في مباراة القمة".