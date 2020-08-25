AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو: مرتضى منصور أحدث خللا داخل الأهلي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:04 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك نجح بالفعل في تشتيت ذهن الأهلي، وإحداث خلل داخل القلعة الحمراء.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "مرتضي منصور نجح في إجبار الأهلي على تغيير سياساته والرد على بيانه، مرتضي "هيتجنن" لكي يعرف كيف أفهمه بتلك الطريقة.. مرتضي نجح كثيرًا في إحداث خلل في صفوف الأهلي".

أضاف: "وليد سليمان لم يتعمَّد إيذاء محمد عبد الشافي علي الرغم من سوابقه الماضية، وأختلف مع المستشار مرتضي منصور في تقديم تلك الشكوي".

وختم حديثه قائلا:" الحكم الدولي الإنجليزي "ديرموت جالاجار" أكَّد أن وليد سليمان لم يتعمَّد إيذاء محمد عبد الشافي بأي شكل في مباراة القمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو: الخطيب يجب أن يجتمع مع مرتضى منصور كما فعل مع تركي آل الشيخ

شاهد.. ميدو برفقة أمير وأحمد مرتضى

ميدو: الأهلي أطاح بشريف إكرامي من الباب الصغير

ميدو يتوقع تشكيل الأهلي في القمة .. ويراهن على أحمد فتحي

رغبة اللاعب كانت الأهلي.. ميدو: أقنعت محمود علاء بالانتقال إلى الزمالك

حكم إنجليزي: وليد سليمان يستحق فاول وليست ضربة جزاء في التحام محمود علاء

ترشيحاتنا

بعد اشتعال المظاهرات في طرابلس.. السراج يلجأ لتعديل وزاري عاجل

أول رد فعل من القومي للمرأة على قرار ضبط المتهمين في واقعة فتاة الفيرمونت

الإمارات تلغي لقاءً ثلاثيا مع إسرائيل وأمريكا

جورج فلويد جديد.. ضابط أمريكي يطلق 7 رصاصات على أب أسود أمام أبنائه ..فيديو وصور

أحد سكان منطقة المطار يفضح كذب قناة الجزيرة.. ويؤكد: الجميع متفق على الإزالة ولا يوجد خلاف

توتر جديد بين تركيا واليونان.. أنقرة تهاجم تدريبات عسكرية يونانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان منفوش.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ابنة رجاء الجداوي تنشر صور زيارة بوسي شلبي لـ قبر والدتها.. شاهد

سيارة الشعب.. مميزات وعيوب هيونداي فيرنا ..صور