روبوت بنظام التحكم عن بعد.. ابتكار جديد لطلاب هندسة القناة

أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه مع انتشار جائحة كورونا التي ضربت العالم مع نهاية ٢٠١٩، وما ترتب عليها من إجراءات خاصة بتعليق الدراسة وتطبيق نظام التعليم عن بعد، واصل خلالها طلاب القطاع الهندسي بجامعة القناة تقديم ابتكارات متميزة ساهمت في اجتياز المحنة؛ حيث قام طلاب فرق النقل بكلية الحاسبات والمعلومات بعمل "روبوت توزيع اوراق الامتحانات"؛ مساهمة منهم لزملائهم في الفرق النهائية بالكلية، خلال امتحانات نهاية العام.

واضافت : كما ابدع طلاب الهندسة في ابتكار بوابة التعقيم التي تم تعميمها علي جميع بوابات الجامعة وبعض الكليات ذات الأعداد الكبيرة خلال فترة الإمتحانات بالاضافة إلى ابتكار أجهزة للتنفس الصناعي مازالت تحت حيز التنفيذ.





واستطردت: يواصل طلاب هذه الكلية المتميزة اليوم ابتكاراتهم بصناعة روبوت بمكونات محلية كامله، يتم التحكم فيه عن بعد، في غرفة تحكم رئيسية، بمدى يصل الى ٢ كيلو متر، مهمته الاساسيه نقل الطعام والشراب والدواء للمرضى ونقل الملابس.





جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجامعة لفريق العمل القائم علي تصنيع الروبوت بحضور الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة والسيدة هدي فرج أمين عام الجامعة و الدكتور ايهاب لطفي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

ومن جهته، أكد الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة أنه مع زيادة نسبة الإصابة بين الطواقم الطبيه أصبح الحل الأمثل هو التباعد الاجتماعي وتقليل الاختلاط قدر الامكان و المعوض الوحيد لوجود الانسان هو الروبوت؛ و لذلك صمم فريق العمل هذا الروبوت لنقل المستلزمات دون تدخل بشري مباشر لذلك يوجد كاميرا رئيسيه لتمكن غرفة التحكم من رؤية المسار وسماعات ومايكروفون للتواصل بين المريض وبين غرفة التحكم وسينسور لقياس درجة الحراره وشاشه للتواصل المباشر مع الدكتور ولاعطاء التعليمات.

وأشار الدكتور ايهاب لطفي أن الروبوت يمكن تعديل تجهيزاته لكي يتم استخدامه في الجامعات و المؤسسات الحكومية في الأعمال الإدارية.





وحرص الدكتور باسم الهادي السعيد الناغي الاستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربية والمشرف على فريق العمل على تقديم الشكر لرئيس الجامعه الدكتورة ماجدة هجرس و عميد كلية الهندسة الدكتور محمود فؤاد كما واصل الشكر لقسم الهندسةالكهربية و الميكانيكا مكتبTIC وذلك لدعمهم المادي والمعنوي للطلاب وتحويل ابتكاراتهم الي اختراعات على أرض الواقع.