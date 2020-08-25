ميدو لـ مروان محسن: اقفل ودانك وحاول تسجل هدف

وجه أحمد حسام ميدو، رسالة ، إلى مروان محسن ، مهاجم الأهلي ، طالبه خلالها بعدم الالتفات إلى الانتقادات ، والتركيز داخل المستطيل الأخضر؛ لاستعادة مستواه المعهود خلال الفترة المقبلة.





وقال ميدو ، في تصريحات خلال برنامجه "أوضة اللبس" عبر شاشة قناة النهار": " اقفل ودانك ومتسمعش الانتقادات ، وحاول تركز لما تنزل وتحرز هدف".





وأضاف: " رد على الانتقادات وأنت متألق وواقف على رجلك ، معجبنيش تصريح حسبي الله ونعم الوكيل بعد مباراة الزمالك ، ولازم مروان يركز داخل الملعب فقط وممكن يخرج نفسه من الحالة دي لو سمع النصائح".



