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رياضة

ميدو لـ مروان محسن: اقفل ودانك وحاول تسجل هدف

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:46 ص
مروان محسن
مروان محسن
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حسام الحارتي
وجه أحمد حسام ميدو، رسالة، إلى مروان محسن، مهاجم الأهلي، طالبه خلالها بعدم الالتفات إلى الانتقادات، والتركيز داخل المستطيل الأخضر؛ لاستعادة مستواه المعهود خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو، في تصريحات خلال برنامجه "أوضة اللبس" عبر شاشة قناة النهار": " اقفل ودانك ومتسمعش الانتقادات، وحاول تركز لما تنزل وتحرز هدف".

وأضاف: " رد على الانتقادات وأنت متألق وواقف على رجلك ، معجبنيش تصريح حسبي الله ونعم الوكيل بعد مباراة الزمالك ، ولازم مروان يركز داخل الملعب فقط وممكن يخرج نفسه من الحالة دي لو سمع النصائح".

وتعرض مروان محسن لانتقادات عنيفة من الجماهير بعد المستوى الذي ظهر في القمة 120 أمام الزمالك التي فاز فيها الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة 21 للدوري الممتاز.
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