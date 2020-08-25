وضع صورة محمد صلاح ضمن إجراءات تطوير مبنى اتحاد الكرة





كد سيد معوض ، نجم الأهلي السابق والمدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن الساعات الماضية شهدت اجتماعا بين أعضاء الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة، لتقييم المباريات الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز. وفي سياق سابق، أ

وقال معوض، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن الجهاز الفني للمنتخب يلتمس العذر للاعبين بعد العودة لاستئناف الدوري عقب فترة طويلة من التوقف، ولكن مع الوقت نثق أن المستوى الفني سيتطور للأفضل.

وأضاف معوض ان الجهاز الفني لديه قوام أساسي للمنتخب ، ولكن ظهور 3 أو 4 عناصر جديدة سيزيد من قوته، بشرط الاستمرار على نفس المستوى وليس الاكتفاء بالتألق في مباراة أو اثنتين، ونتمنى أن يصل اللاعبين لأعلى فورمة بدنية حتى موعد معسكر للمنتخب.

وأوضح معوض أن الجهاز الفني يبحث عن ضم أفضل العناصر في كل مركز، ولا يوجد عائق يمنع محمد عبد الشافي من العودة، فالمنتخب لا ينظر لعامل السن في اختيار اللاعبين، ولكن يختار من سيفيد الفراعنة.





وأشار معوض إلى أن الجهاز الفني لديه قلق في مركز رأس الحربة، بسبب عدم استمرارية العناصر التي نضعها في حساباتنا على نفس المستوى الفني والتهديفي.



