AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وضع صورة محمد صلاح ضمن إجراءات تطوير مبنى اتحاد الكرة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:47 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
حسام الحارتي
بدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، إجراء بعض التعديلات على مبنى الاتحاد، والاستعانة بإحدى الشركات لتطوير المبنى.

ومن المقرر أن يتم وضع صور قمصان منتخب مصر إلى جانب صورة محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، ضمن إجراءات التكريم التي يجهزها اتحاد الكرة للفرعون المصري، عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي .

وفي سياق سابق، أكد سيد معوض، نجم الأهلي السابق والمدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن الساعات الماضية شهدت اجتماعا بين أعضاء الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة، لتقييم المباريات الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.
 
وقال معوض، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن الجهاز الفني للمنتخب يلتمس العذر للاعبين بعد العودة لاستئناف الدوري عقب فترة طويلة من التوقف، ولكن مع الوقت نثق أن المستوى الفني سيتطور للأفضل.
 
وأضاف معوض ان الجهاز الفني لديه قوام أساسي للمنتخب، ولكن ظهور 3 أو 4 عناصر جديدة سيزيد من قوته، بشرط الاستمرار على نفس المستوى وليس الاكتفاء بالتألق في مباراة أو اثنتين، ونتمنى أن يصل اللاعبين لأعلى فورمة بدنية حتى موعد معسكر للمنتخب.
 
وأوضح معوض أن الجهاز الفني يبحث عن ضم أفضل العناصر في كل مركز، ولا يوجد عائق يمنع محمد عبد الشافي من العودة، فالمنتخب لا ينظر لعامل السن في اختيار اللاعبين، ولكن يختار من سيفيد الفراعنة.

وأشار معوض إلى أن الجهاز الفني لديه قلق في مركز رأس الحربة، بسبب عدم استمرارية العناصر التي نضعها في حساباتنا على نفس المستوى الفني والتهديفي.

وأوضح معوض أن منتخب مصر ليس منتخب صلاح وتريزيجيه وحجازي فقط، ولكن كرة القدم جماعية ويجب أن يكون هناك دور كبير ومؤثر للجميع داخل صفوف الفراعنة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيد معوض: جميع اللاعبين سواسية ونعتمد على الكرة الجماعية

سيد معوض: طاهر محمد طاهر أحد بدلاء محمد صلاح في منتخب مصر.. فيديو

عجبي على المسئولين عن الكرة في مصر.. خالد بيومي يعلق على غياب محمد صلاح عن التشكيل التاريخي للمنتخب

سيد معوض: منتخب مصر ليس خاصا بـ صلاح وتريزيجيه وحجازي فقط

ترشيحاتنا

منوم فى العصير .. سيدة تستدرج راغبى المتعة الحرام لسرقة أموالهم ومتعلقاتهم بالأميرية

الأهلي يكشف سبب غضبه من سيف زاهر وإبراهيم فايق

لحظات مؤثرة.. فيلة تحتضن ابنتها وحفيدتها بعد 12 سنة من الفراق

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و18 وفاة

شقيق نجم الزمالك يصدم مرتضى منصور: عبد الشافي قبل اعتذار وليد سليمان

الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

AdvertisementS

القيعي لـ سيف زاهر: نفذت خطتك على الأهلي باقتدار.. ولن تستطيع إفشال الخطيب

لفظ خارج من سيد عبد الحفيظ ردا على منتقدي الأهلي

أخبار الأهلي.. لفظ خارج من سيد عبد الحفيظ للرد على منتقدي الفريق.. شوبير يسخر من قرار مرتضى منصور بشأن وليد سليمان

دي قناه الأهلي.. أحمد بلال ينتقد نجم الزمالك السابق

رغم الإفصاح عن انتمائهما.. لقاء القمة يتسبب في صراع الأهلي والثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق | تفاصيل

أنا أهلاوي.. سيف زاهر يعتذر لـ جماهير القلعة الحمراء على الهواء.. فيديو

مفاجأة.. سيف زاهر: 4 لاعبين كبار داخل نادي الزمالك تم تجديد عقودهم من دون معرفة وكلائهم ..فيديو

عناد الخواجة.. فايلر يستبعد صالح جمعة من مباراة الأهلى مع الجونة

الأهلي يكشف سبب غضبه من سيف زاهر وإبراهيم فايق

فنكوش جديد .. شوبير يسخر من قرار مرتضى منصور بتقديم شكوى ضد وليد سليمان

نشر صورة لها مع خطيبها .. عصام الحضرى يهنئ ابنته شاهنده على خطوبتها

بعد قرار الزمالك شكوى وليد سليمان.. أحمد شوبير: هما كام فنكوش لحد دلوقتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون كبريت.. رجل يشعل النار باستخدام الرمل.. فيديو

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

بالعوامة.. طاقم عبارة يتفاجأ بطفلة وحيدة في عرض البحر | فيديو