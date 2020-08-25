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فن

ظلم وغدر.. نوال الزغبي: دفعت ثمن العشم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:14 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة مؤثرة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وغردت نوال الزغبي عبر تويتر "‏الحياة مليانة ظَلَمَة، وناس كتير مزيفة، ناس ما يتوصفوش بكلمة، والامان بنا اختفى، مين تآمنه وتبقى ضامنه، مهما كان اقرب ما ليك، والعشم ودفعت ثمنه ظلم وغدر.... ‎#اتحاربت".

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.


وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد. 

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