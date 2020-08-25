الهدوء الخادع يهدد الوضع في ليبيا.. تونس تعلن حكومتها الجديدة.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أكد إكسبو 2020 دبي، وأكثر من 190 دولة مشاركة الالتزام بالعمل يدًا بيد لتحقيق الغايات المشتركة، والتقدم بثبات فيما يخص تحضيرات الحدث الدولي، الذي ستنطلق فعالياته أول أكتوبر 2021، وتوفير بيئة آمنة للزوار مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة لضمان تجربة لا تنسى لهذا الحدث الاستثنائي. جاء ذلك خلال النسخة الخامسة من الاجتماع الافتراضي عن بُعد للمشاركين الدوليين في إكسبو، أمس.





ومن مصر، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة مقابل 103 إصابات و19 وفاة أول أمس.





وفي ليبيا، حذر عسكريون أوروبيون من الارتكان على حالة «الهدوء»، التي تخيم على الأطراف المتصارعة في ليبيا، واصفين إياها بـ«الهدوء الخادع» طالما توجد ميليشيات مسلحة ومرتزقة على الأراضي الليبية يحملون السلاح، ويحركون من الخارج، مؤكدين، أن بياني «المجلس الرئاسي الليبي، ومجلس النواب»، خطوة إيجابية مهمة في هذا التوقيت، تتطلب تعاملًا حذرًا لتحويلها إلى فرصة حقيقية لتحقيق السلام، والأولوية الآن أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هو «تفكيك الميليشيات المسلحة»، وقطع خطوط الاتصال بينها وبين الخارج.





فيما لوّح المنتفضون في العاصمة الليبية طرابلس بتحويل تظاهراتهم إلى عصيان مدني، داعين إلى مواصلة التظاهرات العارمة التي تشهدها العاصمة ومختلف مناطق غرب البلاد، فيما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد أمن موالين لحكومة الوفاق ضد المتظاهرين في طرابلس ما أسفر عن إصابة عدد منهم.





ومن الجزائر، أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تعديله، سيكون الأول من نوفمبر.





وفي تونس، كشف رئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي عن حكومة تكنوقراط ستعرض خلال أيام على التصويت في البرلمان لنيل الثقة، على الرغم من التحفظات المعلنة ضد هذه الخطوة في البرلمان.





ومن لبنان، أعلنت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، أن تكلفة إعمار ما لا يقل عن 20 ألف مبنى مدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ تُقدر بنحو ملياري دولار.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن ضربات جديدة ضد مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، ردًا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من القطاع.





ودوليا، أكدت النمسا، أنه يجري طرد دبلوماسي روسي، بعد معلومات نشرتها الصحافة النمساوية تتحدث عن تورط الأخير في قضية تجسس صناعي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ«فرانس برس»: «يمكننا تأكيد أنه يجري طرد دبلوماسي روسي»، مضيفًا أن «سلوكه ينتهك معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية. لن نعلّق على تفاصيل أخرى».





كما أجلت السلطات في كاليفورنيا الأمريكية نحو 240 ألف شخص، لحمايتهم من خطر الحرائق التي تجتاح الولاية، في وقت تلقّت سلطات الولاية خلال الساعات الأخيرة تعزيزات شملت عناصر ومعدات، قبل حدوث سلسلة جديدة محتملة من صواعق البرق.





ومن صحيفة الاتحاد، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضًا من 16 إصابة في اليوم السابق.