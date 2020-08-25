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اقتصاد

تعاون بين القومي للحوكمة والهلال الأحمر في التدريب والارشاد المهني

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:05 ص
المعهد القومى للإدارة
المعهد القومى للإدارة
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آية الجارحى
وقعت د. شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- و د. رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري  بروتوكول تعاون مشترك؛ بشأن التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل والإرشاد المهني.

وفى هذا الإطار أشارت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن المعهد يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة، إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

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من جانبها أكدت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة على الدور المهم الذى يقوم به المعهد فى تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات الموظفين بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة المدنية، وتمكين الموظفين من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى حرص المعهد على التعاون مع أفضل المؤسسات فى مجالات التدريب من أجل المساهمة فى تنمية القدرات وتعزيز كفاءة الأفراد والمؤسسات.

وأوضحت د. شريفة شريف أنه فى إطار تفعيل خطة التعاون المحلي واستحداث وحدة المسار الوظيفى بالمعهد، يتم العمل على إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات التي تحدث في مجالات العمل، من خلال توفير فرص تدريب تساهم في تطوير مهارات الأفراد وجعلهم أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية السريعة.
وقال رامي جلال، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إن جمعية الهلال الأحمر المصري أبدت ترحيبها بالتعاون مع المعهد القومى الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية المشتركة تشمل أوجه التعاون وتبادل الخبرات، مع الاستعانة بخبرة جمعية الهلال الأحمر المصري فى مجال التدريب وتبادل المعلومات والمنشورات والإصدارات العلمية والبرمجيات الالكترونية، للعمل على الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات التدريبية والتعليمية.

ونوهت د. دينا طلعت، مدير وحدة المسار الوظيفي بالمعهد بأن جمعية الهلال الأحمر المصري متميزة فى مجالات مختلفة؛ سواء فى تقديم خدمات التنمية الاجتماعية أو فى تنظيم دورات تدريبية مكثفة فى العديد من المجالات منها القانون الدولي الإنساني، الصحة العامة والسلامة، الحاسب الآلى والانترنت، مؤكدة أن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة دائمًا ما يسعى إلى التواصل مع أفضل وأكبر بيوت الخبرة التدريبية والاستشارية بهدف تقديم مستويات تدريبية متميزة.
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