توقيع 1801 من عقود تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة.. تفاصيل

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم الانتهاء من توقيع واعتماد عدد 1801 عقد من عقود التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى بمحافظة الدقهلية، مشيرا الى أنه تم تسليم أكثر من 90% من تلك العقود للمواطنين بنطاق المحافظة.





وأضاف أنه يجرى حاليا الإعداد للانتهاء من توقيع واعتماد ما يقرب من 100 عقد آخرين، مشيرا إلى أن الدقهلية حققت المركز الثانى بين محافظات الجمهورية فى ملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة.





ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للقائمين على العمل بمنظومة تقنين واضعى اليد، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى المعدلات وذلك حرصا على حقوق الدولة والمواطنين.





وأكد المحافظ أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزاء فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن العمل يجرى بكل جدية للانتهاء من تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بالتنسيق مع كل جهات الولاية لاسترداد حقوق الدولة وأيضا تقنين الأوضاع للمواطنين واضعي اليد.



