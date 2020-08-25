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محافظات

محافظ أسيوط: فرق صيانة لإصلاح كسر خط طرد والدفع بسيارات مياه

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لسرعة إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 600 مم الوليدية بالتنسيق مع كل الجهات والمرافق لاحتواء الأزمة، فضلا عن الدفع بسيارات مياه نظيفة إلى الأماكن المتضررة بقرية منقباد بمركز أسيوط والوليدية بحي شرق.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي 600 مم منطقة الوليدية بحي شرق مما أدى إلى قطع المياه عن منطقة الوليدية ومنقباد لحين الانتهاء من الإصلاح.

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وعلى الفور وجه المحافظ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الاجراءات اللازمة كما كلف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط مسئولى الصيانة بالشركة بالدفع بفريق عمل ومعدات الاصلاح و10 سيارات كسح بموقع الكسر لاحتواء الموقف والبدء في الاصلاح، كما تم الدفع بـ 6 سيارات مياه نظيفة إلى الأماكن التي تأثرت بقطع المياه عنها لحين الانتهاء من الإصلاح. 

كما توجه المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة إلى مكان الكسر وتابع عمليات الإصلاح رافقه خلالها مروان الشب نائب رئيس حي شرق ومسئولي الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي كما انتقل المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس الشركة إلى مكان الكسر لمتابعة أعمال الإصلاح.

كما ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين القاطنين بالمناطق المتأثرة بأنه تم تجهيز سيارات المياه النقية لطلبها على الفور عن طريق الاتصال بالشركة على رقم الخط الساخن 125 من أي تليفون ارضى أو من أي محمول على الرقم (01280733990) والواتس آب على الرقم (01206179891) أو الصفحة الرسمية للشركة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).
محافظ أسيوط: فرق صيانة لإصلاح كسر خط طرد والدفع بسيارات مياه
محافظ أسيوط: فرق صيانة لإصلاح كسر خط طرد والدفع بسيارات مياه
محافظ أسيوط: فرق صيانة لإصلاح كسر خط طرد والدفع بسيارات مياه
محافظ أسيوط: فرق صيانة لإصلاح كسر خط طرد والدفع بسيارات مياه
محافظ أسيوط: فرق صيانة لإصلاح كسر خط طرد والدفع بسيارات مياه
محافظ أسيوط: فرق صيانة لإصلاح كسر خط طرد والدفع بسيارات مياه
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