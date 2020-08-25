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اقتصاد

نيفين جامع: رفع قدرات مشروعات الحرف اليدوية.. ومعرض تراثنا نافذة لتسويق المنتجات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:42 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
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محمد صبيح
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تنسيق الجهود فيما بينهم لتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة لقطاع الحرف اليدوية والتراثية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للعمل على النهوض بهذا القطاع وحل المشكلات التى تواجهه باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة التى تتيح فرص عمل لقطاع كبير من المواطنين، خاصة بالمحافظات الحدودية والصعيد والمحافظات السياحية.


وأوضحت "جامع" أنه يوجد فى مصر حوالى 250 تجمعا للحرف اليدوية والتراثية تضم نحو 120 حرفة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة والمؤقتة بالمشروعات والمصانع المسجلة، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات بالقطاع غير الرسمى، والتى تعمل الدولة على ضمها للقطاع الرسمى لتتمكن من توفيق أوضاعها والحصول على التمويل والتدريب لتطوير منتجاتها مما يؤهلها للتصدير وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.


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وأضافت نيفين جامع أن المشروعات اليدوية قادرة إذا أتيحت لها الظروف الملائمة أن تحدث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لقطاعات عريضة من المواطنين باختلاف فئاتهم العمرية، خاصة المرأة التى تتميز بقدرتها على التطوير والتجديد في العمل اليدوى، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يتمكنون من المشاركة بفعالية وإيجابية في العملية الانتاجية الأمر الذى يساعد على تمكينهم اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتهم.


وأشارت إلى أن معرض "تراثنا" الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات يعتبر أكبر المعارض التى تخدم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، ويتم تنظيمه بشكل دورى ليستفيد منه أكبر عدد من أصحاب المشروعات والعاملين بهذا القطاع، كما يعتبر المعرض تجربة فريدة من نوعها فهو لا يمثل نافذة لتسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية فقط، بل هو تجمع يضم المئات من أصحاب المشروعات والجمعيات الأهلية وشباب الجامعات من مختلف المحافظات، الأمر الذى يتيح لأصحاب هذه المشروعات الفرصة للالتقاء وتبادل الخبرات وعقد صفقات تكاملية وتبادلية والتعرف على احتياجات الجمهور.

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