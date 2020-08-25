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فن

عمرو دياب الأكثر بحثا على جوجل ويتربع على قمة يوتيوب بـ أماكن السهر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:46 ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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شروق ابراهيم
ما زالت أغنية وكليب "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب تتصدر كل مواقع وتطبيقات الإنترنت المختلفة منذ طرحها قبل يوم واحد، كما تصدر الفنان "عمرو دياب" تريند البحث في المحرك الشهير "جوجل"، وذلك بالنسبة لعدد مرات البحث، وقد تصدر مرة باللغة العربية ومرة اخرى بحثًا بأسمه باللغة الإنجليزية.


كما يواصل الهضبة تصدره لموقع الفيديو الأشهر "يوتيوب" محققًا أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة في  ١٨ ساعة فقط، مع تعليقات تتناسب مع حالة البهجة والفرحة التي خرج بها فيديو الأغنية، كما تصدر أيضًا هاشتاج "دينا الشربيني"، والتي شاركت الفنان عمرو دياب في تصوير الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.


يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.


من ناحية أخرى، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة "نتفليكس" العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.


كما أعلن أيضا عن إحيائه حفل أون لاين خلال الفترة القادمة، وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.
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