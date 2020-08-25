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أخبار العالم

"مسقط" الرابعة عربيًا والـ61 عالميًا في مؤشر المدن الجذابة بالعالم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:06 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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مـيـس رضـا
كشف تقرير صادر عن شركة "اير انك" الأمريكية للاستشارات، عن حصول مدينة مسقط العُمانية على المركز الرابع عربيًا والـ 61 عالميًا، في مؤشر المدن الجذابة في العالم.

كما حصلت مدينة مسقط على المركز ١٨ عالميًا في المؤشر الفرعي للجاذبية المالية والمركز ٨٥ عالميًا في مؤشر نمط الحياة.

وأكدت الشركة الأمريكية أن تقييمها للمدن في مختلف أنحاء العالم، يقوم على معايير ومؤشرات يصنف 150 مدينة عالمية وفقًا للفوائد المالية ونمط الحياة التي تقدمها.

وأشارت إلى أن هذا الترتيب يجمع بين مستويات الرواتب المحلية ومعدلات الضرائب وتكاليف وظروف المعيشة لتقييم جاذبية كل مدينة، وقد تصدرت مدينة زيورخ السويسرية المؤشر يليها جنيف وأتت لوكسمبورج ثالثًا.
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