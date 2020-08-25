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أخبار العالم

ارتفاع حاد في درجات حرارة الجو يقتل 25 شخصا في اليابان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:38 م
ارتفاع حاد في درجات
ارتفاع حاد في درجات الحرارة في اليابان
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على صالح
كشفت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية اليوم الثلاثاء عن أن ما يقرب من 12800 شخص يعانون من مضاعفات صحية بينما توفي 25 آخرون نتيجة استمرار ارتفاع درجات الحرارة القصوى في اليابان خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة اليابانية، إن غالبية الناس - 45.4 في المائة - تأثروا بالحرارة أثناء تواجدهم في المنزل ، بينما اتصل 17 في المائة بسيارات إسعاف أثناء العمل.

ومن بين ما يقرب من 12800 مكالمة من هذا القبيل، تم إجراء ما يقرب من 4000 من قبل كبار السن، بينما لا يزال 387 شخصًا في حالة حرجة.

وتصل درجة الحرارة في طوكيو وأجزاء أخرى من اليابان إلى 38 درجة مئوية (100.4 درجة فهرنهايت).

ويشهد هذا الوقت من العام دائمًا ارتفاع حاد في درجات الحرارة القصوى في اليابان، والسلطات معتادة على الاحتفاظ بسجل للإصابات ذات الصلة. 

وفي العام الماضي ، تسبب موسم التدفئة في مقتل 126 شخصًا وإدخال أكثر من 70 ألف آخرين إلى المستشفى بسبب مضاعفات صحية مرتبطة بالحرارة
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