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ثقافة

الإبهام فى شعر الحداثة والشك عند الجاحظ بثقافة السويس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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طارق موسى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام نادى أدب السويس فاعلية بعنوان "الإبهام فى شعر الحداثة" حاضرها الأديب والشاعر الكبير ماهر المنشاوي . 

فى البداية قال المنشاوى أن الإبهام هى إحدى سمات شعر الحداثة، وأن الشعر الحداثى انتقل من الغموض إلى الإبهام بسبب العامل المعرفى والثقافى وما فيه من فكرى وفلسفى وميتافيزيقى وصوفى وأسطورى . 

 وأكد على أن مظاهر الإبهام تتمحور فى الغياب الدلالى والتشتت الدلالى، وأبهام العلاقات اللغوية، وقد شارك د. محمد المصرى ود. رضا صالح وإيهاب سيف بمداخلات حول ما تم طرحه . 

وأقيمت محاضرة بعنوان "منهج الشك فى كتاب الحيوان للجاحظ" حاضرها الأديب صالح السيد، حيث أكد على أن الجاحظ له رصيد كبير فى التراث العربى، وأنه يرتكز على اساس عدم التسليم المطلق وجعل الشك طريقا لليقين، وأن الشك هو منهجا من مناهج البحث ورفض فكرة الأحكام المسبقة التى لا تستند إلى أى معايير محدده، أدار الفاعلية الشاعر عزت المتبولي، أعقبها أمسية شعرية بعنوان (إبداعات) شارك فيها الشعراء ماجدة سعد، وإيهاب سيف، محمد طه. ود.محمد المصري، ود.رضا صالح.
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