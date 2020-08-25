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أخبار البلد

تيشيرت أخضر ومكياج هادئ.. إنجي خطاب تتألق في إطلالة كاجوال ..شاهد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:20 م
انجي خطاب
انجي خطاب
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نشرت الفنانة إنجى خطاب، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وظهرت انجى خطاب، بإطلالة كاجوال داخل سيارتها، حيث كانت ترتدي تي شيرت أخضر أنيقًا، واعتمدت على المكياج الهادئ مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، وتركت شعرها مُنسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة.


يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.


وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.


وعُرض لها مؤخرًا مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من خلال حكاية "حبيبتي من تخون" وهي من بطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب،ومن تأليف عمرو محمود ياسين .


تيشيرت أخضر ومكياج هادئ.. إنجي خطاب تتألق في إطلالة كاجوال ..شاهد
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