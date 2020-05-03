إنجي خطاب: متنسوش تدعوا لـ هيثم أحمد زكي

حرصت انجي خطاب، على تذكير الجمهور بالراحل هيثم أحمد زكي، ونشرت صورة له عبر حسابها على "انستجرام".









وعلقت "انجي": متنسوش هيثم من دعاكم فليس له من يدعو له جزاكم الله خيرا، انا مش بنساه ابدا في صلاتي ودعائي".









وقررت أنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، تدشين حساب جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد مرور عام على رحيل خطيبها.









وأعلنت أنجي سلامة، عبر صفحتها على فيسبوك، حسابها الجديد، مؤكدة أنها دشنته بموقع إنستجرام لتعود به إلى السوشيال ميديا بعد فترة حداد استمرت عاما.









وعلقت أنجي عن حسابها، "My new instagram account".









وقررت إنجى سلامة وضع صورة لها عبر موقع فيسبوك والتفاعل مع متابعيها بعد انتهاء فترة الحداد.







