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فن

إنجي خطاب: متنسوش تدعوا لـ هيثم أحمد زكي

الأحد 03/مايو/2020 - 03:56 ص
انجي خطاب وهيثم احمد
انجي خطاب وهيثم احمد زكي
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محمد نحلة - محمد بدران
حرصت انجي خطاب، على تذكير الجمهور بالراحل هيثم أحمد زكي، ونشرت صورة له عبر حسابها على "انستجرام".


وعلقت "انجي": متنسوش هيثم من دعاكم فليس له من يدعو له جزاكم الله خيرا، انا مش بنساه ابدا في صلاتي ودعائي".


وقررت أنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، تدشين حساب جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد مرور عام على رحيل خطيبها. 


وأعلنت أنجي سلامة، عبر صفحتها على فيسبوك، حسابها الجديد، مؤكدة أنها دشنته  بموقع إنستجرام لتعود به إلى السوشيال ميديا بعد فترة حداد استمرت عاما.  


وعلقت أنجي عن حسابها، "My new instagram account". 


وقررت إنجى سلامة وضع صورة لها عبر موقع فيسبوك والتفاعل مع متابعيها بعد انتهاء فترة الحداد. 


يذكر أن هيثم أحمد زكى رحل عن عالمنا منذ عام بعد تعرضه إلى أزمة صحية أودت بحياته. 
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