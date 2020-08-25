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فن

بالأسود.. هنا شيحة تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني


شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وارتدت هنا فستان أسود بقصة بسيطة واعتمدت شعرها الأشقر منسدلًا ،كما زينت طلتها بإكسسوارت بارزة.

وتحل الفنانة هنا شيحة، ضيفةً ببرنامج "لايت شو" الذي تقدمه آية غرياني و أميرة عدلي على قناة "الحياة"، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتتحدث "هنا"، أثناء اللقاء عن مسلسل "شاهد عيان" الذي خاضت به موسم رمضان 2020، كما تكشف عن أسباب تركيزها على الأعمال الدرامية بدلًا من السينمائية. 

وتتحدث عن علاقتها بأولادها وبشقيقاتها، والعمل الفني المنتظر أن يجمع بينها والفنانة حلا شيحة.

يذكر أن برنامج "لايت شو" يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما، وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.

يعرض البرنامج على قناة "الحياة" أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساءً.
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We’re pleased to announce that the ravishing @hanashiha has joined #MADCelebrity 🌟⠀ ⠀ Therefore, #MADSolutions is now exclusively serving as the official and sole management and representation agency for the star, and the only liaison for her in the media outlets and with production companies.⠀ ⠀ For interviews, information, photos, confirmation of news or any type of communication (contracts, deals, endorsements...etc) with #HanaShiha, please contact us at 📧 [email protected] 📧 ⠀ ⠀ Follow Hana’s latest updates through her official social media pages. Kindly be informed that these are her only official pages:⠀ ⠀ Facebook: hanashiha.me⠀ Instagram: @hanashiha⠀ Twitter: hanashiha

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