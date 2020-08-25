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منوعات

بالصور| لدغة عنكبوت قاتلة كادت تنهي حياة رحال بريطاني.. تفاصيل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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احمد شريف

تسببت لدغة عنكبوت قاتل في جعل رحالة بريطاني بين الحياة الموت،  خلال رحلته بكمبوديا.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الرحال أندرو هودجز ، 56 عامًا ، يعمل في مطاعم في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عندما لدغه عنكبوت على ساقه، حيث مضى ثلاثة أسابيع فقط على عطلة العمل عندما تعرض للدغ في منتصف الليل.

 

وأثر هذه اللدغة عانى هودجز من إصابات فظيعة في ساقه مما أدى إلى تضخم طرفه إلى ضعف حجمها، كما أصيب بهلوسة و انهيار كامل بجسده.

 

وقال الرحال البريطاني أنه حين استيقظ في المستشفى أراد الأطباء  في البداية قطع ساقه.


وقال هودجز إنه تعرض لهذه الواقعة في عام 2018، حيث تسببت هذه اللدغة في مشاكل مروعة لم تمكنه من العودة إلى وطنه.


وحين أبلغه الأطباء بهذا الأمر، قرر  الهروب من المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، في حين كانت  ساقه مصابة بأضرار بالغة.


وقال هودجز إنه تمكن من الحصول على مضادات حيوية إلى جانب العديد من الأدوية الأخرى التي وجدها من خلال بحث على الإنترنت، في محاولة لعلاج نفسه.


وتمكن في النهاية من تخطي مرضه بعد أن صرف كل مدخراتهم المالية، وأصبح مفلس تماما بسبب مصروفات علاجه لتخطي هذه الأزمة المميتة.

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