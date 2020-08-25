فايزان طفل هندي يفتخر بأصابعه الـ١٢ المولود بها.. والسبب

يفتخر فتى هندي ولد بأصابع إبهام إضافية في كلا يده إنه بحالة مرضه النادرة التي تساعده على الفوز في ألعاب الفيديو.

يمتلك فايزان أحمد نجار 12 إصبعًا لكونه ولد بالحالة الخلقية السداسية الأصابع، أي يمتلك ستة أصابع في كل يد ، حيث تظهر هذه الحالة لطفل من بين 1500 طفل.





وقال الصبي البالغ من العمر 12 عامًا إن الإبهام الإضافي ساعدته على التفوق في لعبة الكريكيت ورياضته المفضلة وألعاب الفيديو مثل Clash Squad، بينما يفخر والديه به ويقولان إنهما رفضا الجراحة لإزالة أصابعه الزائد عندما كان طفلًا.

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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، من بين الألعاب التي يستغل فيها فايزان ميزته ذات الـ 12 إصبعًا ، Clash Squad ، وهي جزء من لعبة المعركة Free Fire التي كانت اللعبة الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم في عام 2019.





وأوضح الصبي إن الإبهام الزائدين يساعدانه أيضًا في التدافع على الأشجار بشكل أسرع من أصدقائه ، وجعلته ماهرًا في لعبة الكريكيت.





فيما يلقبه أصدقائه، باسم "كريش"، هو اسم نجم سلسلة أفلام بوليوود الشهيرة.