AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فايزان طفل هندي يفتخر بأصابعه الـ١٢ المولود بها.. والسبب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:32 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

 يفتخر فتى هندي ولد بأصابع إبهام إضافية في كلا يده إنه بحالة مرضه النادرة التي تساعده على الفوز في ألعاب الفيديو.


يمتلك فايزان أحمد نجار 12 إصبعًا لكونه ولد بالحالة الخلقية السداسية الأصابع، أي يمتلك ستة أصابع في كل يد ، حيث تظهر هذه الحالة   لطفل من بين 1500 طفل.


 وقال الصبي البالغ من العمر 12 عامًا إن الإبهام الإضافي ساعدته على التفوق في لعبة الكريكيت ورياضته المفضلة وألعاب الفيديو مثل Clash Squad، بينما يفخر والديه به ويقولان إنهما رفضا الجراحة لإزالة أصابعه الزائد عندما كان طفلًا.

أقرأ أيضا:

بطل بعمر الثلاث سنوات.. طفل ينقذ أعز أصدقائه من الغرق في حمام سباحة.. فيديو

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، من بين الألعاب التي يستغل فيها فايزان ميزته ذات الـ 12 إصبعًا ، Clash Squad ، وهي جزء من لعبة المعركة Free Fire التي كانت اللعبة الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم في عام 2019.


وأوضح الصبي إن الإبهام الزائدين يساعدانه أيضًا في التدافع على الأشجار بشكل أسرع من أصدقائه ، وجعلته ماهرًا في لعبة الكريكيت.


فيما يلقبه أصدقائه، باسم "كريش"، هو اسم  نجم سلسلة أفلام بوليوود الشهيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسطورة.. وفاة ثالث أكبر لاعب كريكيت في العالم

لم يصب بخدش.. طفل ينجو بمعجزة بعد سقوطه من الطابق الخامس لمبنى.. شاهد

العثور على جثة طفل مفقود في معدة تمساح | شاهد

تخلصى من الصداع والتوتر عبر طريق تدليك أصابع اليد بتلك الطريقة

قبل التمرين.. تعرف على كيفية اختيار الحذاء المناسب

ترشيحاتنا

مصير الأهلى والزمالك .. الكاف يحسم موقفه من تأجيل نصف نهائى أبطال إفريقيا

الدولار ينخفض 4 قروش في نهاية التعاملات وأعلى سعر بـ15.99 جنيه

البنك المركزي يعدل مواعيد العمل بالبنوك.. اعرفها

ألف مسكن وشيراتون.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة الخميس المقبل

طريقة تنظيف الكرشة.. 4 حيل سهلة أبرزها الاسبرين

بتخوني من 8 شهور وشوفت آثار العلاقة على هدومها.. جزار الهرم عن سبب تقطيع زوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. هنا شيحة تبرز أنوثتها بالأسود

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور