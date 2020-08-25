مفاوضات سد النهضة.. مستشار بمركز الأهرام يكشف تغيّرا تسبب في قلق إثيوبيا

قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إننا نشهد تغيرا في الموقف السوداني الذي أصبح مماثلا للموقف المصري في الأسابيع الأخيرة من مفاوضات سد النهضة مما أحدث نوعا من القلق لدى إثيوبيا.





وأضاف هاني رسلان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن إثيوبيا تعودت على وجود مواقف سودانية متعاونة ومتحالفة معها في مفاوضات سد النهضة.





وتابع هاني رسلان "السودان مؤخرا غيّر موقفه في مفاوضات سد النهضة كي يصبح مماثلا للموقف المصري".





وأكد هاني رسلان أن "الموقف السوداني المصري به العديد من النقاط المشتركة في ما يخص مفاوضات سد النهضة".





لفت هاني رسلان إلى أن "الهدف من زيارة آبي أحمد إ لي السودان هو محاولة اكتساب الموقف السوداني مجددا في ملف مفاوضات سد النهضة"، مضيفا " الوساطة الأفريقية فشلت في الإعداد الجيد لمفاوضات سد النهضة".



