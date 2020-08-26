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سيارات

لأول مرة.. اختبار بي إم دبليو M4 الجديدة بوضوح على حلبة نوربورغرينغ

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة BMW  لصناعة السيارات الألمانية الفاخرة عن قدوم الطرازين M4 وM3 موديل 2021 رسميًا في منتصف سبتمبر المقبل.


ولكن كحال جميع السيارات المنتظرة تقوم عدسات المصورين التجسسية بالتقاط صور وفيديوهات أثناء اختبارها ، وبالفعل تم التقاط مقطع فيديو تجسسي لـ بي إم دبليو M4 أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج بتمويهات أقل من اى وقت سابق .


وتظهر السيارة بي ام دبليو M4 كوبيه 2021 خلال مقطع الفيديو بشبك مختلف، مع شرائح أفقية، وغطاء محرك أكثر قوة و اكصدام أمامي أكثر شراسة مع فتحات تهوية على كل جانب ومآخذ هواء أوسع للمساعدة في تبريد المحرك.


 وتتصدر السيارة بي ام دبليو M4 كوبيه 2021 تشكيلة الفئة الرابعة كوبيه، حيث ظهرت رؤية الرفارف الكبيرة والمرايا الجانبية المخصصة، والعتبات الجانبية الأكثر حجمًا، والاكصدام الخلفي الجديد مع مشتت هواء وأنابيب عادم رباعية .


وتأتي السيارة بي ام دبليو M4 كوبيه 2021 بجنوط معدنية سوداء و طلاء أزرق غير اللامع، تغطية المقصورة الداخلية باللون البني الفاتح.


وتستمد السيارة بي ام دبليو M4 كوبيه 2021 قوتها من محرك بست أسطوانات مستقيمة مزدوج التوربو سعة 3 لتر، والذي سيولد في الإصدار الأساسي قوة 473 حصان ويتصل بناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع خلفي .


كما أن المحرك في إصدار كومبتيشن يولد قوة 503 حصان و650 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع خلفي مع إتاحة نظام الدفع على جميع العجلات بشكل اختياري لاحقًا.

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