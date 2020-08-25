كورونا يجبر سلسلة «كنتاكي» على تغيير شعارها.. فما السبب؟

في مفاجأة جديدة قررت شركة "كنتاكي" المعروفة عالميا بـ"كي إف سي"، التخلي عن شعارها الذي استمر منذ بداية تأسيس الشركة عام 1952، لافتا إلى أن الشعار كان معاكسا للإجراءات الاحترازية التي يتخذها العالم في مواجهة فيروس كورونا.





وقالت الشركة، في بيان، "قررنا وقف شعار "لذة لعق الأصابع، وجدنا أننا في وضع غريب، لأن شعارنا لا يتناسب مع الأجواء الحالية".





ونشرت "كي إف سي"، التصميم الجديد في مقطع فيديو على يوتيوب، قائلةً "هذا الشيء الذي نقوله دائمًا، تجاهلوه الآن".





رحلة الشعار





تم إنشاء شعار KFC الأصلي بواسطة ليبينكوت ومارغوليس في عام 1952، ومنذ ذلك الوقت أصبح الوجه المنمق للكولونيل ساندرز، مؤسس سلسلة الوجبات السريعة، جزءًا أساسيًا من العلامة التجارية للشركة، وكان لون الشعار أبيض وأسود، ثم تم إطلاق اسم "كنتاكي فرايد تشيكن" على المطاعم.





في عام 1978، حصل الكولونيل ساندرز على عملية تجميل، وأصبحت ابتسامة العقيد مختلفة بعض الشيء، وحصل على تسريحة شعر أكثر أناقة، بجانب الوجه، كما كان هناك نقش "كنتاكي فرايد تشيكن" ، ولكن هذه المرة بشكل مختلف قليلًا.





في عام 1991 فقط أصبح الاختصار المعروف للمطاعم "KFC"، وذكرت بعض المصادر أن السبب في ذلك هو أن الشركة أرادت التخلص من كلمة "مقلي"، لأنها من المفترض أن تكون خيارًا غذائيًا غير صحي، ثم تمت إضافة اللون الأحمر إلى الشعار، إضافةً إلى نوع من التدرج الأفقي أيضًا، وفي نفس العام تم تعديل أسطح السقف في المطاعم وحصلت على الشرائط الحمراء.





1952 - 1978









تم تصميم شعار KFC الأصلي في عام 1952 وظهر عليه علامة نصية ، كنتاكي فرايد تشيكن ، وهو محرف مرسوم يدويًا مع الأحرف الأولى المكبرة "K" و "F" و "C"، ثم تم وضع شعار KFC ، وهو عبارة عن صورة للعقيد ساندرز.





كما تم تغيير اسم المطاعم Kentucky Fried Chicken إلى KFC ، وتلوين صورة العقيد باللونين الأزرق والأبيض، مما يجعلها تبدو حية وودودة، ويصاحب العلامة الخطية المكتوبة بخط أحمر غامق مستطيل أحمر في أعلاها.





شعار KFC الجديد مشرق ورائع ، ويعكس العلامة التجارية القوية والحيوية مع الخطط والطموحات الكبيرة.





1997 - 2006





في عام 1997 تم إعادة تصميم شعار KFC بواسطة وكالة Landon Associates، وهو يتألف الآن من شعار مربع يتميز بخلفية حمراء وبيضاء مع صورة العقيد وشعار KFC النصي باللون الأحمر على بدلة توكسيدو.





2006 - 2018





في عام 2006 تم إعادة تصميم الشعار مرة أخرى، إنها الآن دائرة حمراء عميقة مع صورة راقية للعقيد ، الذي يرتدي الآن مئزرًا بدلًا من بدلة توكسيدو، كما يتم وضع علامة KFC النصية باللون الأبيض على يسار وجه العقيد.





خلال هذه الفترة ، تستخدم الشركة أيضًا نسخة أحادية اللون من الشعار ، مثل تكريم الشعار الأصلي من عام 1952.





2018





كانت آخر إعادة تصميم لشعار KFC في عام 2018، إذ تم تغيير الشكل إلى أرجوحة وتم تحسين الصورة لتحتوي الخلفية البيضاء والحمراء على ثلاثة خطوط عمودية، ووضِع وجه العقيد باللون الأسود على الخط الأبيض مع وجود كلمة KFC بخط مائل تحته.





شعار كنتاكي فرايد تشيكن مشرق، ليكون الخيار المثالي لصناعة الوجبات السريعة ، مما يثير الشعور بالدفء والضيافة.



