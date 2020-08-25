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رياضة

مختار مختار يرحل عن الإنتاج الحربى بعد الخسارة بثلاثية أمام بيراميدز

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:27 م
مختار مختار
مختار مختار
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محمود المخبزى
قرر مختار مختار الرحيل عن فريق الإنتاج الحربي بعد مباراة طلائع الجيش المقبلة لأن الوضع صعب وترك مساحة لإدارة النادي لاختيار مدرب بديل لديه القدرة على تغيير المسار مستقبلا، ويشعر بأن مشواره انتهى مع الإنتاج والفريق يحتاج لمدرب جديد ومباراة الطلائع ستكون الأخيرة له على رأس قيادة الفريق.

وقال مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي إنه حزين للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية موضحا أن الإنتاج يمر بفترة عصيبة للغاية في الأداء والنتائج، وبعد الإصابات العديدة بكورونا تأثر الإعداد كثيرا ووضح تراجع النتائج.

وأكد مختار مختار في المؤتمر الصحفي أن الإجهاد الشديد وضح على لاعبي فريقه بسبب ضيق فترة الإعداد والتأثر بكورونا، وكان لديه أمل أن يكون الأداء أفضل ولكن للأسف الشديد كل لقاء يشهد نتائج سلبية تحبط الفريق، مشيرا إلى أن الهدف المبكر لبيراميدز أحبط اللاعبين بشدة، كما أن هناك أخطاء كبيرة في معظم الخطوط.

وأشار إلى أن الإنتاج الحربي خارج نطاق الخدمة تماما، مشيرا إلى أن الوضع صعب والأمور تسير من سيء لأسوأ موضحا أنه تحدث مع مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي.

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي أن فريقه يحتاج للتغيير حاليا ولابد من مدرب جديد وسيترك مهمته عقب لقاء طلائع الجيش، مشددا على أنه يتحدث مع اللاعبين في المحاضرات قبل المباريات لا ينفذ منها أي شيء تماما داخل الملعب، وكان يلتمس العدز للاعبين في المباريات الأخيرة ولكن أمام بيراميدز الأمر لا يحتمل وكان قرار الرحيل ولقاء الطلائع سيكون الرحيل.

أوضح مختار أن مجدي عبد العاطي ليس في يده عصا سحرية ليضيف للفريق في هذا التوقيت الصعب، وفريق تدرب ٦ أيام وخاض مباريات صعبة من بينها الأهلي وبيراميدز، ومن الطبيعي التراجع وهذه النتائج، ولكن لابد من الرحيل والقرار نهائي ومنحت فرصة للإدارة لتبحث عن مدرب جديد حتى الانتهاء من لقاء الطلائع.
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