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تعليم

دورات مياه مشتركة بين الطلاب..مجلس أمناء مدرسة ببني سويف يدق أجراس الخطر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
فجر مجلس الأمناء والمعلمين بمدرسة الشروق الرسمية للغات ببني سويف شرق النيل قنبلة من العيار الثقيل حين تقدم الدكتور أحمد عماد الدين  حسين  محمود رئيس المجلس بعدة مذكرات إلي كل من  وزير التربية والتعليم وإلي هيئة الأبنية التعليمية  ببني سويف ولأكثر من محافظ الإقليم  يناشدهم فيها بفصل دورات مياه الطلاب  وتخصيص دورات طلاب لكل مرحلة على حدة أو على الأقل فصل المرحلتين  الإبتدائية ورياض الأطفال عن المرحلة الثانوية .                                                                                                                                                                                                                                                          
"صدى البلد" التقي والدكتور أحمد عماد الدين رئيس المجلس الذي قال كان يوجد بالمدرسة 4 دورات مياه للمرحلة الإبتدائية   بنين وبنات في الدورين الثاني والثالث بعيدا عن المرحلتين الإعدادية والثانوية وأمام  أعين إدارة المدرسة.
                                                    
ويضيف أنه تم إلغاء تلك الدورات وعمل فصول بدلا منها مما أدي إلي اضطرار تلاميذ المرحلة الإبتدائية وإجبارهم إلي استعمال دورات مياه طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية علما بأن "المبولة المخصصة لطلاب الثانوي من المفترض أن تكون بمواصفات خاصة  للكبار عكس  "مبولة " تلميذ الإبتدائي   فكيف نجمع طلاب المرحلتين في دورة مياه واحدة.                                                                                                                                                                                                              
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لا للدروس الخصوصية.. محافظ بني سويف: تضافر وتكامل المجتمع لمواجهة الظاهرة                                                                                                                                                                                 
وأضاف رئيس المجلس في اجتماع  أولياء الأمور الأخير وشكواهم من تلك المشكلة تم اقتراح إلغاء فصلين من ضمن 4 فصول وإنشاء دورتين مياه لتلاميذ المرحلة الإبتدائية   بدلا منهما كحل وسط، إلا ان  رد الأبنية التعليمية جاء عكس المتوقع وصادم  حيث أفادت بأن عدد فصول المدرسة 56 فصلا ويوجد  3 دورات واحدة لرياض الاطفال بها 12 عين  وأخرى للبنات 16 فصل بنات وأخرى لطلاب باقي المراحل من ابتدائي حتى الثانوي ؟ وبها 12 عينا بإجمالي 40 عينا،  وتساءل رئيس المجلس هل هذا يليق؟ خاصة وأن هناك أكثر من واقعة غير أخلاقية   حدثت  في الأعوام السابقة  بين طلاب ثانوي وآخرين في ابتدائي ؟ وكيف يأمن ولي الأمر لابنه  في الذهاب الي المدرسة ؟                                                                                        

دورات مياه مشتركة بين الطلاب..مجلس أمناء مدرسة ببني سويف يدق أجراس الخطر
دورات مياه مشتركة بين الطلاب..مجلس أمناء مدرسة ببني سويف يدق أجراس الخطر
دورات مياه مشتركة بين الطلاب..مجلس أمناء مدرسة ببني سويف يدق أجراس الخطر
دورات مياه مشتركة بين الطلاب..مجلس أمناء مدرسة ببني سويف يدق أجراس الخطر
دورات مياه مشتركة بين الطلاب..مجلس أمناء مدرسة ببني سويف يدق أجراس الخطر
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