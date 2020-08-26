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السياحة توضح رد فعل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بعد زيارته مصر.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:42 ص
الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة السياحة الدولية
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة، إن هذه أول زيارة يقوم بها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خارج حدود أوروبا بعد فتح خطوط الطيران .

وأضافت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "من مصر" المذاع علي قناه "سي بي سي"، أن زيارة الأمين العام لمصر؛ تدل علي أن لها مكانتها السياحية العالمية وهذا مؤشر جيد جدًا.

وأوضحت سها بهجت، أن الأمين العام انطباعاته عن الزيارة جيدة، وهذا يتضح من تدويناته على حسابه الخاص، وأكدت أنه كان سعيدًا منذ لحظة وصوله.

ونوهت إلى أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أشاد بالجهود التي قامت بها مصر لعودة السياحة مرة أخري وأثنى على العاملين في قطاع السياحة  .

وأشارت إلى أن الأمين العام كان منبهرا بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقال إن هذه الإجراءات غير مطبقة في أوروبا بهذا النظام والدقة.
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