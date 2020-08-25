أمين عام منظمة السياحة العالمية: مصر بلد آمن.. وخالد العناني: المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي وأثري وسياحي في القرن الـ 21

أمين عام منظمة السياحة العالمية: = المتحف المصري الكبير سيكون إضافة للعالم بأكمله وليس لمصر فقط = مستعدون لدعم مصر لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمعدلاتها الطبيعية = الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر هى أعلى من الإجراءات المطبقة بدول أوروبا



زار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية اليوم، الثلاثاء، منطقة أهرامات الجيزة، وذلك فى ختام زيارة الأمين العام للمنظمة لمصر والتى استمرت ثلاثة أيام، على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط





تضمنت الجولة زيارة منطقة أهرامات الجيزة، وتمثال أبي الهول، ومنطقة البانوراما.





وخلال الجولة استمع "بولوليكاشفيلي" إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية و بناء الأهرامات ، حيث أبدى إعجابه وانبهاره بالحضارة والتاريخ المصري القديم، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية.





وتوجه الوزير وضيفه بعد ذلك إلي المتحف المصري الكبير، حيث قاما الوزير والأمين العام للمنظمة بجولة داخل أرجاء المتحف بمرافقة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، شملت منطقة المسلة المعلقة والبهو حيث يقف تمثال رمسيس الثاني يستقبل الزائرين، بالإضافة إلى الدرج العظيم والقاعات الخاصة بعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون.





وخلال الجولة، تم إزاحة الستار عن تمثالين ملكيين بمكان عرضهما الدائم في بهو المتحف وهما تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي مصنوعان من الجرانيت الوردي ويصل طول كل واحد منهما إلى حوالي ٥ امتار، وكان قد وصلا هذين التمثالين الي المتحف منذ أسابيع قليلة من الولايات المتحدة الامريكية حيث كانا معروضين ضمن معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ والذي يضم المعرض ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينة هيراكلون الغارقة بأبي قير بالإسكندرية.





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وبدأ هذا المعرض جولته الخارجية عام 2015 ، زار فيها العاصمة الفرنسية باريس، والبريطانية لندن، ومدينة زيورخ بسويسرا، وأربعة مدن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الآن معروض في متحف فيرجينيا للفن بالولايات المتحدة الأمريكية وعقب ذلك، عقد الوزير والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مؤتمرا صحفيا، حضره عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.





واستهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كلمته في المؤتمر بالترحيب بالحضور، معربا عن انبهاره وفخره الذي يزداد بما يشاهده فى كل مرة يقوم فيها بزيارة هذا الصرح الثقافي العظيم، مقدما الشكر للواء عاطف مفتاح وفريق العمل المعاون له على الجهود المبذولة رغم أزمة فيروس كورونا المستجد للانتهاء من هذا الإنجاز والصرح الذي تقدمه مصر للبشرية حيث أن هذا المتحف سيكون مفاجأة للعالم أجمع.





وأشار الوزير إلى أن اليوم هو ختام زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لمصر التي بدأت السبت الماضى حيث تعد هذه أول زيارة للأمين العام للمنظمة خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.





وتحدث الوزير عن الفعاليات التي تضمنتها هذه الزيارة على مدار الثلاثة أيام الماضية فى مدينتى الغردقة والقاهرة، لافتا إلى أن المتحف المصري الكبير هو خير مكان تُختتم فيه الزيارة حيث يعتبر أهم مشروع ثقافي وأثري وسياحي في القرن ٢١، ومشيرا إلى أنه هدية مصر للعالم، واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر إلى زوراب بولوليكاشفيلي على زيارته لمصر والتى تعد رسالة إيجابية للعالم كله.





وخلال كلمته، تقدم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بشكر خاص لكل شخص عمل خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدث الأمين العام للمنظمة عن المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه يعتبر مكان متفرد فى العالم وسيساهم بشكل كبير فى عودة السياحة لمصر إلى سابق عهدها.





وأضاف أن هذا المتحف سيكون اضافة لقطاع السياحة وللعالم بأكمله وليس لمصر فقط وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على أن مصر بلد آمنة، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر والتى هى أعلي من الإجراءات المطبقة بدول أوروبا وأشار إلى أن المنظمة علي أتم استعداد لدعم مصر بكامل طاقتها لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر لمعدلاتها الطبيعية، وفى نهاية كلمته، أعرب الأمين العام للمنظمة عن رغبته فى زيارة مصر مرة أخرى مع عائلته حيث أنها بلد رائعة.





من جانبه أهدى اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية هدية تذكارية على هيئة هرم.





تجدر الإشارة إلى أن التمثالين الذين تم إزاحة الستار عنهما اليوم فى المتحف المصري الكبير هما تمثالين ملكيين يصور التمثال الأول الملك واقفا مرتديا التاج المزدوج مقدما قدمه اليسري للأمام ويداه مضمومتان بجانبيه، أما التمثال الثاني فيصور الملكة واقفة مرتدية رداء شفاف و تاج حتحور مقدمة قدمها اليسرى للإمام.



