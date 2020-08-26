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حوادث

النيابة تقرر أخذ عينات DNA للطفلين المجني عليهما والزوج في مذبحة كفر الدوار

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

باشر المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في واقعة العثور على 3 جثث لأسرة واحدة داخل منزل، في ظروف غامضة.

وناظَرَ مدير النيابة العامة، جثامين المجني عليهم، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريحها، وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتحري حول الزوج.

وأمر مدير النيابة، بضبط وإحضار الزوج ويدعى إسلام محمد فتحي، وأخذ عينات DNA للطفلين المجني عليهما والزوج.

و تتراجع الأحداث عندما شهدت منطقة منشية النصر خلف الإسعاف بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء الثلاثاء، جريمة قتل  3 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع جريمة قتل ٣ أفراد من أسرة واحدة، وهم :- "ياسمين على محمد احمد ٢٣سنة، علي اسلام محمد فتحى ٣سنوات، محمد اسلام محمد فتحى ٣ سنوات".

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجار التحري عن ملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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