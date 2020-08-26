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رياضة

شريف إكرامي: أمير توفيق أول شخص علم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:22 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، كان أول شخص يعلم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي، وثاني شخص هو نادر شوقي وكيل رمضان السابق.

وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "رمضان صبحي يستشيرني عندما يحتاج لذلك وأتعامل معه كأخ أكبر، لكننا جيلان مختلفان عن بعضنا البعض تمامًا".

ورفض إكرامي الكشف عن تفاصيل حديثه مع رمضان صبحي حول انضمامه إلى بيراميدز، لافتًا إلى أن إكرامي الكبير لم يكن على علم بمفاوضات رمضان مع بيراميدز.
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