ممتلكات السلطان قابوس.. زجاجات عطر من الذهب الخالص والألماس تثير الجدل | فيديو

زجاجات من الذهب الخالص والأماس، احتوت على "عطور، مسك، عنبر"، وأكيال من حطب العود الثمين، ترجع ملكيتها للسلطان « قابوس » أثارت جدلًا شديدًا؛ بعدما تم عرضها للبيع في مزاد علني.





وانتشرت مقاطع الفيديو المصورة للزجاجات العطرية التي يقال إنها ترجع للسلطان قابوس حاكم مملكة عمان الراحل، مثيرة موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.





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ويقول مصور المقطع إن زجاجات العطر الخاصة بالسلطان العماني الراحل، سيتم عرضها للبيع في مزاد علني؛ مما تسبّب في استياء العديد من المواطنين العمانيين.





وسادت موجة من الجدل حول التصرف في ممتلكات السلطان بهذه الطريقة حتى وإن كانت مجرد هدايا منه ويتم بيعها، فمن حصل على تلك الهدايا لم يستحقها.





وتظهر في مقاطع الفيديو زجاجات عطرية من الذهب والأماس الخالص تحتوي على كميات من العطور الثمينة، العود والمسك والعنبر.



