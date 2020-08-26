مرتضى منصور: كملت الدوري علشان أكسب الأهلي.. وفايلر ومروان محسن مظلومين.. فيديو

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس

إدارة نادي الزمالك

أن قرار موافقته على استكمال بطولة الدوري المصري كان من أجل خوض مباراة القمة

والفوز بها، مشددًا على أن تلك النتيجة أخرست جميع الألسنة التي سخرت من الفريق بعد الانسحاب في الدور الأول.

أمامالأهلي