مرتضى منصور: كملت الدوري علشان أكسب الأهلي.. وفايلر ومروان محسن مظلومين.. فيديو

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار موافقته على استكمال بطولة الدوري المصري كان من أجل خوض مباراة القمة أمام الأهلي والفوز بها، مشددًا على أن تلك النتيجة أخرست جميع الألسنة التي سخرت من الفريق بعد الانسحاب في الدور الأول.
وأضاف مرتضى منصور في تصريحات خلال اجتماعه باللاعبين في فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك" أن الجميع سخر من الفريق عقب ما حدث خلال مباراة القمة في الدور الاول، مشيرا إلى أن هذا هو ذنب الهجوم على محمود عبد الرازق شيكابالا وعبدالله جمعة.
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وأضاف مرتضى منصور أن الفريق سيتوج ببطولة دوري ابطال افريقيا وسيرفع شيكابالا برفع الكأس أمام الجميع؛ للرد على جميع من يتطاولون عليه .
وأشار إلى أن مجلس الادارة بالكامل سيسافر مع الفريق إلى المغرب؛ لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي، لافتًا إلى أن الزمالك سيضع شاشات عملاقة في القاهرة خلال خوض الفريق لمباراة الإياب لمساندة الفريق ودعمه.
أما عن فريق الأهلي فأكد أن هناك ظلمًا كبيرًا واقعًا على رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ومروان محسن نجم الفريق عقب مباراة القمة، موضحا أن فايلر يلعب بـ ما يمتلكه من لاعبين فقط.
وأضاف أن السخرية من مروان محسن قاسية واللاعب لا يستحقها.