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رياضة

شوبير يعدد أسباب تراجع مستوى فايلر مع الأهلي عقب استئناف الدوري.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:29 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر اختلاف رينيه فايلر المدير الفني للفريق قبل توقف الدوري المصري وعقب استئنافه .

وأكد أحمد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أنه لا خلاف على تغيير مستوى فايلر عقب استئناف بطولة الدوري، مشددا على ان هذا التراجع حدث لـ 3 أسباب.

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وأضاف أحمد شوبير أن فايلر عقب انتشار فيروس كورونا في مصر عاني فايلر من الخوف الشديد خاصة أن أسرته لم تكن متواجدة معه ولكن الأهلي خصص طائرة خاصة لسفره بلده مما جعله يشعر بالتقدير والاهتمام.

وأكمل ان فايلر تلقي العديد من العروض عقب سفره لـ اوروبا وطلبت منه زوجته البقاء في اوروبا وقبول اي من تلك العروض ولكنه رفض لـ رغبته في استمرار تجربته مع الاهلي.

وتابع أن فايلر حاليا في صراع داخلي خاصة أن أسرته ليست بصحبته في مصر مشددا على أنه لم يستعد فورمته الكاملة حتى الان.
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