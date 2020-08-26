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أخبار العالم

وسائل إعلام ليبية: المخابرات التركية تحاول اختراق المتظاهرين في طرابلس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:03 ص
إعلام ليبي: مخابرات
إعلام ليبي: مخابرات تركيا تحاول اختراق المتظاهرين بطرابلس
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام ليبية عن الدور الذي تلعبه المخابرات التركية؛ للسيطرة على الاحتجاجات الضخمة في طرابلس ضد حكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج.

وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية، نقلا عن مصادرها أن شعبة المخابرات التركية في طرابلس عقدت اجتماعا، الثلاثاء، في قاعدة معيتيقة وآخر في قاعدة ابوستة مع قيادات ليبية لمجموعات مسلحة  وشددت على ضرورة اختراق صفوف المحتجين والسيطرة على تحركاتهم ومطالبهم.

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ونقلت عن مسؤول أمني رفيع قوله إن المخابرات التركية منزعجة من الشعارات التي يرددها الليبيين في طرابلس وهتافاتهم ضد استيلاء تركيا على الأموال من حكومة الوفاق، فضلا عن دفع عشرات الملايين للمرتزقة السوريين.

وبحسب المعلومات، وجهت المخابرات التركية للمندسين وسط الحراك  بالتقليل من الهتافات والشعارات المنددة بالسراج والمرتزقة السوريين وتردي المعيشة وإعلاء شعارات أخرى منها المطالبة باعادة فتح النفط فورا.

كما كشفت المصادر عن تعليمات تركية للمندسين برفع شعارات وبكثافة ضد قوى إقليمية وعربية بينها مصر وروسيا، وكذلك تأيد عمليات الوفاق ورفض تحركات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. 

وتقول الصحيفة إن المخابرات التركية تعتقد أن الطريقة الأمثل للتصدي للحراك المتسع ، هي اختراقه أو ابتلاعه بدل مواجهته بالقوة والاستفزاز والرصاص.
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