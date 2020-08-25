المتظاهرون في ليبيا يهتفون ضد الإخوان والوفاق .. فيديو

نشرت صحيفة "المرصد" الليبية مقطع فيديو أظهر عودة المتظاهرين من طريق السكة حيث مقر رئاسة حكومة الوفاق ودخولهم إلى ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس بهتاف "لا للإخوان..لا إخوان لا رئاسي الشعب اللييبي ولا يساسي".





وكان المتظاهرون الليبيون وصلوا إلى مقر رئاسة حكومة فايز السراج في طريق السكة بعد فشل الموالين للسراج في السيطرة على الحراك بـ "ميدان الشهداء".





وتواصلت التظاهرات التي تطالب برحيل السراج وحكومته لليوم الثالث على التوالي، ضد حكومة الوفاق الليبية منددة بالأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس وغياب الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء.





يطالب المحتجون برحيل حكومة الوفاق ومحاربة الفساد بالبلاد، وانتقل المتظاهرون من ميدان الشهداء إلى ميدان "الجزائر".



