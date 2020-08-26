AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اطلع يا عميل.. متظاهرون يحاصرون منزل السراج في طرابلس.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:16 ص
متظاهرون يحاصرون
متظاهرون يحاصرون منزل السراج في طرابلس
Advertisements
قسم الخارجي
حاصر المتظاهرون في العاصمة الليبية طرابلس منزل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه خلال الاحتجاجات من أمام منزل السراج في منطقة النوفليين بطرابلس.

اقرأ أيضًا:

ويهتف المتظاهرون في المقطع مطالبين بخروج السراج واصفينه بـ العميل والخائن.

فيما أكدت وسائل إعلام ليبية وجود قوات أمنية بكثافة أمام منزل فايز السراج بعد وصول المتظاهرين إليه.

من جانبها، ذكرت قناة "ليبيا 24" أن ميليشيات استخدمت السلاح لتفريق المحتجين أمام منزل السراج، مشيرة إلى اعتقال عدد من المتظاهرين. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن الوفاق يطلق الرصاص الحي في طرابلس.. والمتظاهرون يتجهون للمجلس الرئاسي.. فيديو

المتظاهرون في طرابلس يطالبون برحيل السراج وسط استمرار إطلاق النار

داخلية الوفاق: مندسون أطلقوا النار على المتظاهرين في طرابلس

أنباء عن سقوط قتلى جراء إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس

لقطات تثبت إطلاق مرتزقة السراج النار على المتظاهرين في طرابلس.. صور

يطلقون النيران عليهم.. ميليشيات الوفاق وتركيا ترهب المتظاهرين في طرابلس.. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة.. زوجة محامي الطالبية كانت شاهدة على تقطيعه لـ جثة ابنته بالمنشار وتسترت عليه ..صور

تخلص من نزلات البرد بـ 3 أطعمة

شريف إكرامي عن ربط مصيره في الأهلي بـ رمضان صبحي: طب لو أنا اعتزلت هو هيعتزل؟.. فيديو

مصطفى قمر يقضي عطلته الصيفية في مطروح.. شاهد

تركي آل الشيخ: أتمنى أن ينتقل ميسي لـ هذا النادي

اكتشاف مفاجأة في جثث 11 شخصًا ماتوا دهسًا بـ ملهى ليلي في بيرو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«خيرًا تعمل.. شرًا تلقى».. تغريم امرأة وضعت «تفاح مجاني» أمام باب منزلها

كيفية عمل القهوة الخضراء وأبرز أضرارها

اكتشاف مفاجأة في جثث 11 شخصًا ماتوا دهسًا بـ ملهى ليلي في بيرو