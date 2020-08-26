اطلع يا عميل.. متظاهرون يحاصرون منزل السراج في طرابلس.. فيديو

حاصر المتظاهرون في العاصمة الليبية طرابلس منزل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق ، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه خلال الاحتجاجات من أمام منزل السراج في منطقة النوفليين بطرابلس.





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ويهتف المتظاهرون في المقطع مطالبين بخروج السراج واصفينه بـ العميل والخائن.





فيما أكدت وسائل إعلام ليبية وجود قوات أمنية بكثافة أمام منزل فايز السراج بعد وصول المتظاهرين إليه.





من جانبها، ذكرت قناة "ليبيا 24" أن ميليشيات استخدمت السلاح لتفريق المحتجين أمام منزل السراج، مشيرة إلى اعتقال عدد من المتظاهرين.



