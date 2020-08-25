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أخبار العالم

مهلة 24 لرحيل السراج.. تظاهرات طرابلس تتواصل وتتحدى هجمات مليشيات ومرتزقة الوفاق.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت صحيفة المرصد الليبية إن أنصار فايز السراج رئيس حكومة الوفاق منتهية الصلاحية تدخلوا لإجبار آلاف المتظاهرين على مغادرة ميدان الشهداء بوسط العاصمة الليبية طرابلس، وهاجم مرتزقة سوريون المتظاهرين.

وتواصلت التظاهرات التي تطالب برحيل السراج وحكومته لليوم الثالث على التوالي،  ضد حكومة الوفاق الليبية منددة بالأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس وغياب الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء 

و يطالب المحتجون برحيل حكومة الوفاق ومحاربة الفساد بالبلاد.

وانتقل المتظاهرون من ميدان الشهداء إلى ميدان "الجزائر".

وقالت "العربية" إن  تشكيلات مسلحة تمنع متظاهرين ليبيين من الوصول لميدان "الشهداء"

و استجاب المتظاهرون الليبيون لدعوة الشرطة لهم بعد التوجه إلى مقر رئاسة حكومة الوفاق.

وأمهل حراك 23 أغسطس الليبي، اليوم الثلاثاء، حكومة الوفاق الليبية 24 ساعة لإعلان استقالتها احتراما للشعب.

وأكد الحراك الليبي أنه سيدخل في عصيان مدني في كامل شوارع العاصمة وإقفال الأحياء إذا تم رفض مطلبهم ولم ترحل حكومة السراج.

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