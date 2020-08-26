الأهلي يواجه الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 26 أغسطس 2020، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في الدوريات العربية.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 26 أغسطس 2020، على النحو التالي:
الدوري المصري
طلائع الجيش X سموحة - 04:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1
نادي مصر X المصري البورسعيدي - 06:30 مساءً - أون تايم سبورتس 2
الأهلي X الجونة - 09:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1
الدوري المغربي
الدفاع الحسني الجديدي X المغرب التطواني - 09:00 مساءً - الرياضية المغربية
أبرز مباريات الدوري التونسي
النادي الإفريقي X الترجي - 08:00 مساءً - التليفزيون التونسي 1
الدوري الكويتي
الكويت X اليرموك - 05:55 مساءً - الرياضية الكويتية
الساحل X السالمية - 08:00 مساءً - - الرياضية الكويتية